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إبراز مميزات "السبلة العمانية" في فعالية بولاية ضنك

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

إبراز مميزات "السبلة العمانية" في فعالية بولاية ضنك

 

ضنك - ناصر العبري

نظم فريق ضنك الخيري فعالية اجتماعية لتسليط الضوء على أهميّة تفعيل دور السبلة العمانية المتعارف عليها سابقا لدى الآباء والأجداد، وتمثل حلقة وصل مباشرة بين الأبناء والآباء، ينهل منها الأبناء من معين السابقين الآداب والأخلاق والتعاملات.

وتأتي الفعالية نظرًا لأهميّة هذا الموروث الثقافي والاجتماعي. وألقى سعيد اليحيائي رئيس فريق ضنك الخيري كلمة رحّب فيها بالحضور، شاكرا ومثمنا في نفس الوقت حسن الضيافة والاستقبال من أهالي بلدة دوت. وأوضح اليحيائي أهميّة عقد مثل هذه اللقاءات خاصة للناشئة من الأبناء، والتي تعلمهم الأخلاق الفاضلة والتعاملات الحسنة.

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