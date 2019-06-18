الثلاثاء, 18 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

تدريب موظفي "عمانتل" على السياقة الوقائية

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

تدريب موظفي "عمانتل" على السياقة الوقائية


مسقط - الرؤية
ينفذ معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور برنامج السياقة الوقائية للمركبات الخفيفة والذي يستمر لمدة أسبوع واحد لموظفي الشركة العمانية للاتصالات عمانتل.
ورعى افتتاح البرنامج المقدم الركن خميس بن علي البطاشي مدير معهد السلامة المرورية. ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المشاركين للرقي بمستواهم فيما يتعلق بالسياقة الوقائية، وتعريفهم بواقع الحوادث المرورية والآثار الصحية والاجتماعية التي تخلفها على الفرد والمجتمع، كذلك توضيح دور شرطة عمان السلطانية في نشر الوعي المروري لمختلف شرائح وفئات المجتمع. ويتضمن منهاج البرنامج على العديد من المحاور النظرية والعملية منها التعريف بمفهوم السياقة الوقائية والتجاوز الآمن، والانتقال بين المسارات، وكيفية التعامل مع المركبة ومستخدمي الطريق بمختلف الظروف. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار حرص الشركة على تنمية مهارات موظفيها في مجال السياقة الوقائية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 ديسمبر 2018

تنفيذ برنامج معلمات السياقة الوقائية

المزيد

16 مايو 2017

السلامة المرورية ينظم برنامج السياقة الوقائية

المزيد

21 مايو 2015

معهد السلامة المرورية ينفذ برامج تدريبية في السياقة الوقائية

المزيد

19 مارس 2019

السلامة المرورية ينفذ برنامج معلمات السياقة الوقائية للمركبات الخفيفة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيد أسعد: افتتاح أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة يسهم في توطين الصناعات البتروكيماوية

الاقتصاد - محلي

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

دولي - أخبار

روزنامة استعدادات "دسمة" للمنتخبات الوطنية.. والحبسي خارج تشكيلة المنتخب

رياضة - محلي

3.5% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الاقتصاد - محلي

وضع حجر أساس "المحطة متكاملة الخدمات" في جامعة السلطان قابوس

المحليات - تعليم

"الأعلى للتخطيط" ينظم حلقة عمل حول بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة ظفار

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة