تدريب موظفي "عمانتل" على السياقة الوقائية



مسقط - الرؤية

ينفذ معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور برنامج السياقة الوقائية للمركبات الخفيفة والذي يستمر لمدة أسبوع واحد لموظفي الشركة العمانية للاتصالات عمانتل.

ورعى افتتاح البرنامج المقدم الركن خميس بن علي البطاشي مدير معهد السلامة المرورية. ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المشاركين للرقي بمستواهم فيما يتعلق بالسياقة الوقائية، وتعريفهم بواقع الحوادث المرورية والآثار الصحية والاجتماعية التي تخلفها على الفرد والمجتمع، كذلك توضيح دور شرطة عمان السلطانية في نشر الوعي المروري لمختلف شرائح وفئات المجتمع. ويتضمن منهاج البرنامج على العديد من المحاور النظرية والعملية منها التعريف بمفهوم السياقة الوقائية والتجاوز الآمن، والانتقال بين المسارات، وكيفية التعامل مع المركبة ومستخدمي الطريق بمختلف الظروف. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار حرص الشركة على تنمية مهارات موظفيها في مجال السياقة الوقائية.