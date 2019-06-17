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تسجيل 2000 دعوى عن بعد عبر "بوابة المحامين" الإلكترونية

الإثنين 17 يونيو 2019 08:38 م بتوقيت مسقط

تسجيل 2000 دعوى عن بعد عبر "بوابة المحامين" الإلكترونية

مسقط - الرؤية

شهدتْ بوابة المحامين تسجيل أكثر من 2000 دعوى إلكترونيا؛ وذلك منذ انطلاقها في الثاني من أبريل الماضي؛ حيث أطلقَ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء هذه البوابة لكافة مكاتب وشركات المحاماة في السلطنة؛ دعما لسياسات المجلس في التحول الإلكتروني الذي يشهده القضاء العماني.

وتقدِّم البوابة عددًا من الخدمات للمحامين؛ تبدأ بتسجيل وإيداع صحف الدعاوى، إضافة لخدمات دفع الرسوم إلكترونيا، وتبادل المذكرات واستقبال الإعلانات القضائية وتتبع إجراءات التقاضي. وتسهم هذه البوابة في تقليل الازدحام في المحاكم، وتحول القضاء إلى المحاكمات الإلكترونية، والاستغناء الكلي عن الملفات الورقية، إضافة للتسهيل على المحامين لاستكمال إجراءات الدعاوى دون الحاجة لزيارة المحاكم؛ مما يوفر الجهد والوقت.

وحول التفاعل الذي شهدته البوابة خلال فترة بسيطة منذ انطلاقها، يشير المختصون بإدارة البرنامج بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، إلى أنَّ نجاح البرنامج يعود لنجاح سياسات السلطنة في خلق وعي بأهمية التحول الإلكتروني، إضافة لاهتمام المحامين ومساندتهم باعتبارهم شركاء في مجال تطوير القضاء، وانعكاسًا لنجاح الدورات والورش التوعوية التي يقوم بها المجلس لتسهيل استخدام البوابة وغيرها من حزم البرنامج الإلكترونية في مختلف محافظات السلطنة.

وفيما يتعلق بتسجيل القضايا التي لا يرغب فيها المتقاضون بتعيين محامٍ للحضور أمام المحاكم، فإن المجلس يعكف حاليا على تطوير بوابة خاصة لكافة المتقاضين، والتي من المؤمل إطلاقها قريبا.

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