"التنمية" توقع اتفاقيتين مع إحدى الشركات لدعم "جمعية المعوقين"

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية العمانية للمعوقين، أمس، اتفاقيتيْن مع شركة ميتسوي إي.بي الشرق الأوسط، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الشركة والجمعية العمانية لرعاية المعوقين؛ وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.

وبموجب الاتفاقية الأولى بين الوزارة وشركة ميتسوي إي.بي الشرق الأوسط، تقوم الشركة بدفع تكاليف دورة تخصصية في إعداد متخصصين في المجال المهني لذوي الإعاقة الذهنية والتوحد؛ حيث يبلغ تكلفة التمويل 21000 ريال عماني.

أما الاتفاقية الثانية، والتي وُقِّعت بين الجمعية العمانية للمعوقين وشركة ميتسوي إي.بي الشرق الأوسط، فتتعلق بشراء حافلتين مجهزتين للأفراد من ذوي الإعاقة في ولايتي صحار وعبري تتسع لعدد 200 شخص، بمبلغ دعم قدره 37600 ريال عماني.