بلدية ظفار تنقل 47274 طنا من المخلفات

صلالة - الرؤية

نفَّذتْ بلدية ظفار حملةً للنظافة العامة، شملتْ الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية في مدينة صلالة، إضافة للسهول كسهل حمرير والعيون المائية كعين صحلنوت وعين رزات وعين حمران وعين جرزيز، وكذلك الشواطئ.

وقامَ عمَّال النظافة بإزالة مخلفات 59 موقعا من المواقع التي تُقام بها مختلف المناسبات في المدينة، إضافة للقيام بتنظيف الشوارع العامة من الأتربة. وتضمَّنت أعمال الحملة إزالة الكثير من المخلفات والمشوهات، وكذلك قطع الشجيرات الميتة، وإزالة الحشائش الضارة والمخلفات المنزلية والسكراب، وشتى أنواع المخلفات؛ حيث وصل إجمالي الشحنات المفرغة إلى 3150 شحنة تمَّ نقلها إلى المردم، بوزن 47274 طنًّا من المخلفات.