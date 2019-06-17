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لقاء إرشادي لتوعية الصيادين الحرفيين بأهمية الالتزام بالتراخيص السمكية في السويق

الإثنين 17 يونيو 2019 08:32 م بتوقيت مسقط

لقاء إرشادي لتوعية الصيادين الحرفيين بأهمية الالتزام بالتراخيص السمكية في السويق

 

السويق – الرؤية

نظمت دائرة التنمية السمكية في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة أمس لقاء إرشاديا للصيادين الحرفيين بمجلس قرية الحجيرة الساحل التابعة للولاية بالتنسيق مع أعضاء لجنة سنن البحر بولاية السويق وبحضور الصيادين الحرفيين.

وقدم جمعة بن سالم بن هلال المخيني مدير دائرة التنمية السمكية بالسويق شرحا وافيا عن دور وأهميّة التراخيص السمكية في مزاولة مهنة الصيد وتنظيم العمل في القطاع السمكي ودور الصيادين الحرفيين والعاملين في المهن المرتبطة بالصيد في إصدار وتجديد تلك التراخيص لما له من إيجابيات في العمل في مهنة الصيد.

وأوضح مدير دائرة التنمية السمكية بولاية السويق للصيادين الحرفيين الإجراءات المعمول بها في إصدار وتجديد التراخيص السمكية وآليات التعامل مع المعلومات والبيانات المطلوبة والتسهيلات والخدمات التي تقدمها دائرة التنمية السمكية بالسويق للصيادين الحرفيين في إصدار وتجديد التراخيص السمكية.

وحثّ مدير دائرة التنمية السمكية بالسويق الصيادين الحرفيين على المبادرة إلى تجديد التراخيص السمكية في مواعيدها المحددة دون تأخير لمصلحة الصيادين وعملهم في مهنة الصيد، مشيرا إلى أنّ الدائرة ستبلغهم بكل ما هو جديد في مجال التراخيص السمكية ومنها خدمة التجديد الإلكتروني والذي سوف يطبق خلال الفترة الزمنية القادمة.

وناقش اللقاء الإرشادي الفرص المتاحة لمزاولة مهنة الصيد في محافظة الوسطى ودور المديرية العامة للثروة السمكية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة والدوائر السمكية التابعة لها في تشجيع الصيادين الحرفيين في الولايات الساحلية في المحافظتين وخاصة الشباب منهم في اغتنام تلك الفرص للعمل والتسهيلات المقدمة لهم في هذا المجال.

 

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