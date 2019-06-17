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"الغرفة" تستضيف اجتماع وفد تجاري تايلاندي برواد الأعمال العمانيين.. اليوم

الإثنين 17 يونيو 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

"الغرفة" تستضيف اجتماع وفد تجاري تايلاندي برواد الأعمال العمانيين.. اليوم

مسقط - الرؤية

تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم اجتماعا بين عدد من رجال الأعمال العمانيين المعنيين ووفد تجاري رسمي من مملكة تايلاند مؤلف من عدد من رجال الأعمال المتخصصين في صناعة مواد البناء والتشييد.

وينعقد الاجتماع التجاري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع مركز التجارة التايلاندي في دبي ووزارة التجارة التايلاندية، بمقر الغرفة (قاعة الباطنة) اليوم بين الساعة 9 صباحا و12 ظهرا، ويحضره عدد من رجال الأعمال العمانيين الممثلين لعدد من الشركات العمانية المتخصصة في صناعة مواد البناء والإنشاءات، ويلتقون وفد رجال الأعمال التايلندي المؤلف من ممثلين عن 12 شركة من أبرز وأهم الشركات التايلاندية في هذه الصناعة.

ويعد الاجتماع فرصة جيدة للمستوردين البارزين بالسلطنة لاستكشاف الإمكانيات المتاحة لدى المنتجين والمصدرين التايلانديين المتخصصين في إنتاج تشكيلة متنوعة عالية الجودة من مواد البناء والانشاءات، ومنها منتجات الأثاث، ومكيفات الهواء الصناعية، ولوازم المطابخ والحمامات، وزخرفة الأرضيات والجدران، وكذلك المعدات متعددة الأغراض.

وباعتبارها سادس أهم شريك تجاري مع تايلاند في الشرق الأوسط، نجحت السلطنة خلال 2018م في تأسيس شراكة تجارية متبادلة مع تايلاند، مسجلة زيادة قياسية في الصادرات بلغت نسبتها 16.44٪ بقيمة 765 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت صادرات تايلاند إلى السلطنة خلال نفس الفترة إلى 8.79 ٪ بقيمة 563.74 مليون دولار أمريكي. وفي الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، تجاوزت صادرات تايلاند إلى السلطنة 132.32 مليون دولار أمريكي.

كما تعد مواد البناء والمنتجات ذات الصلة من بين أكثر المنتجات تفضيلاً في عمان حيث يزداد الطلب عليها من جانب المستوردين العمانيين، ويعود ذلك أساسًا إلى جودتها العالية وتصميمها الممتاز وأسعارها المعقولة. وبفضل توجهها المحترف نحو التجارة الدولية، نجحت الشركات التايلاندية في ترسيخ مركزها من خلال تقديم خدمات جديرة بالرضا والثقة على مستوى العالم.

وقال بانوت بونيهوترا، مدير المركز التجاري التايلاندي في دبي: في السنوات الأخيرة، حققت واردات السلطنة من تايلاند نموا مستمرا، وتأتي في صدارتها منتجات مواد البناء والتشييد بفضل تفضيل المستوردين العمانيين للمنتجات التايلاندية. وفي العادة، تعتبر عُمان شريكا تجاريا مهما لتايلاند، وقد حققت التجارة الثنائية بين البلدين نموا هائلا في السنوات الأخيرة، ويحرص الزبائن في سلطنة عمان على الاهتمام بمنتجاتنا لأن عددا كبيرا منهم يسافرون إلى تايلاند.

ويتألف وفد رجال الأعمال التايلاندي من ممثلين عن شركة سومشاي أ المحدودة، وشركة جيسدو (تايلند) المحدودة، وشركة فورميوليتر المحدودة، وشركة ميداتيك المحدودة، وشركة بولاوات للمحركات، وشركة بانكوك فاستينيج المحدودة، وشركة سوليكس المحدودة، وشركة أي دي بي العامة المحدودة، وشركة بلانيت ميركل المحدودة، وشركة إم آند بي وورلد بوليمر، وشركة بي إن إس للصناعات الخشبية المحدودة، وشركة ريلاي (تايلند) المحدودة.

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