وفد تجاري عماني يصل البوسنة والهرسك

مسقط – الرؤية

وصل أمس الوفد التجاري العماني الذي سيّرته غرفة تجارة وصناعة عمان إلى سارييفو عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس الوفد التجاري العماني إلى جمهورية البوسنة والهرسك إنّ أهميّة الزيارة ترجع إلى معدلات النمو الجيدة لاقتصاد جمهورية البوسنة والهرسك في وسط أوروبا، وهي من الدول المرشحة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات ولديها إمكانات وفرص استثمارية في مجالات عديدة وأهمها مجال السياحة والآثاث والمواد الغذائية.

وأضاف الهوتي أنّ السلطنة تهتم بهذه المجالات، فيما يتعلق بتصدير المنتجات العمانية إلى أسواق البوسنة والهرسك أو باستيراد المنتجات إلى عمان. وأشار إلى أنّ الزيارة تسهم في تطوير وتحسين القطاعات السياحية والمتعلقة بالقطاع اللوجيستي، وهي بادرة عمانية نحو تعميق العلاقات بين السلطنة والبوسنة والهرسك وتوقيع مذكرة تفاهم إطارية لتأطير الأنشطة والفعاليات التي يمكن أن تنفذ بين الجانبين.

وستشهد زيارة الوفد التجاري العماني عقد لقاءات مشتركة وبحث وتعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن الأنشطة السياحية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتعريف رجال الأعمال بها وحثهم على المشاركة والاستفادة من الفرص المقدمة. كما يتخلل الزيارة عقد جلسات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من رجال الأعمال البوسنيين لبحث آفاق التعاون التجاري والسياحي بين الجانبين.

وتوضح البيانات أنّ أهم السلع المتبادلة بين البلدين تتمثل في المنتوجات الصناعية والجلود ومنتجاتها والورق ومصنوعاتها والمنتجات النسيجية والأحذية وغطاء الرأس والمعادن والآلات والأجهزة الكهربائية والأدوات البصرية والتحف الفنية.