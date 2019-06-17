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التدريب على إدارة الوثائق الوسيطة في "غرفة ظفار"

الإثنين 17 يونيو 2019 08:29 م بتوقيت مسقط

التدريب على إدارة الوثائق الوسيطة في "غرفة ظفار"

صلالة – العمانية

بدأت أمس بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار الدورة التدريبية في مجال إدارة الوثائق الوسيطة التي تنظمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع دائرة الوثائق بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وتستمر لثلاثة أيام. ورعى افتتاح الدورة المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع ‏الغرفة بمحافظة ظفار.

و‏تضمن برنامج افتتاح الدورة تقديم عرض مرئي حول منهجية هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لإدارة الوثائق والتعريف بمحتوى الدورة. ويشارك في برنامج الدورة 100 من العاملين في مختلف دوائر وأقسام الوثائق بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.

ويشتمل البرنامج على عدد من المحاور، أهمّها التعريف بالوثائق الوسيطة والدورة العمرية لها وأهم أهدافها واستعراض إيجابيات إدارة الوثائق الوسيطة ومبادئ إدارتها والأعمال التطبيقية لها.

وتهدف الدورة إلى إكساب أخصائيي وفنيي دوائر الوثائق في الجهات المشاركة مهارات الوصول إلى الوثائق والاستدلال عليها بسرعة ودقة للوصول إلى حفظها وتحديد مدة بقائها.

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