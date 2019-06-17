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"تطبيقية نزوى" تعتمد نتائج "ربيع 2019".. وتستعد لتخريج دفعة جديدة

الإثنين 17 يونيو 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

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نزوى - الرؤية

اعتمد مجلس كلية العلوم التطبيقية بنزوى نتائج امتحانات فصل ربيع 2019 للعام الأكاديمي 2018/2019، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بالكلية برئاسة الدكتور محمد بن جمعة الخروصي عميد الكلية وبحضور أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بنتائج الامتحانات النهائية لفصل ربيع 2019 للعام الأكاديمي 2018/2019م لمختلف البرامج والتخصصات بالكلية. واستعرض الدكتور سعود بن حارب الشعيلي رئيس مركز القبول والتسجيل محتوى التقرير الختامي للنتائج والتقديرات، موضحاً أهم النتائج والتحديات التي تعتري بعض جوانب العمل، كما استعرض رؤساء الأقسام الأكاديمية النتائج التفصيلية للامتحانات النهائية. كما تمَّت مناقشة عدد من الأمور التي تهم سير العملية التعليمية بالكلية أبرزها مناقشة تقرير ضمان الجودة والتدريب الإلزامي للطلبة، كما تمت مناقشة أوجه الاستعداد لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي المُقبل خريف 2019.

إلى ذلك، عقدت اللجنة الرئيسية لحفل تخرج الدفعة الرابعة بكلية العلوم التطبيقية بنزوى اجتماعها التأسيسي الأول برئاسة رئيس اللجنة، وبحضور اعضائها رؤساء اللجان المختلفة، وهي: لجنة فقرات الحفل، ولجنة العلاقات العامة والإعلام، ولجنة الدعم الفني، ولجنة المالية والخدمات، ولجنة التصميم والإخراج، لجنة الدعم الفني، ولجنة خدمات الخريجين ولجنة مسح الخرجين. وتم خلال الاجتماع استعراض أدوار اللجان خلال فترة التحضير للحفل، ومناقشة القضايا التي تخص تنظيم عمل هذه اللجان وآلية تنفيذ المهام المختلفة، إلى جانب تحديد زمان ومكان حفل التخرج واقتراح أسماء أصحاب السعادة لرعاية هذا الحفل واعتماد فقرات الحفل. من جانبه أكد الدكتور رئيس اللجنة على ضرورة تكاتف الجميع لإظهار هذه المناسبة بمظهر يليق بها وتعمق روح الانتماء لدى الخريج.

ومن المقرر إقامة حفل التخرج في العام الأكاديمي المقبل؛ حيث تحتفي الكلية بتخريج دفعة 2019 من تخصصاتها المختلفة، وهي: برنامج دراسات الاتصال بتخصصاته: العلاقات العامة والإعلام الرقمي والصحافة وإدارة الإعلام والإعلان وبرنامج إدارة الأعمال بتخصصاته إدارة الأعمال والمحاسبة وبرنامج التصميم بتخصصاته التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي والتصميم بالوسائط المتعددة.

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