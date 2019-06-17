الإثنين, 17 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

استعراض طلبات رصف الطرق الداخلية وتوفير الخدمات للمناطق الصناعية

وزير "البلديات" يناقش آليات تطوير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة .. ويوجه بمضاعفة جهود تحسين الخدمات

الإثنين 17 يونيو 2019 07:08 م بتوقيت مسقط

وزير "البلديات" يناقش آليات تطوير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة .. ويوجه بمضاعفة جهود تحسين الخدمات

 

الرستاق - الرؤية

التقى معالي أحمد بن عبدالله بن مُحمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة، وأعضاء المجلس بالمحافظة، وبحضور سعادة وكيلي الوزارة، وعدد من المسؤولين.

وتمَّ خلال اللقاء مناقشة مُختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين البلدي والمائي في المحافظة؛ من بينها: طلبات رصف الطرق الداخلية، والإنارة، والحدائق والمتنزهات، وتوفير الخدمات البلدية للمناطق الصناعية، وما يتعلَّق كذلك بإنشاء السدود المائية وصيانة الأفلاج، والدور الذي تقوم به للحفاظ على الثروة المائية، وقد استمع معاليه للمقترحات الرامية إلى تطوير وتحسين الخدمات البلدية والمائية.

والتقى معاليه بالشيخ علي بن جبر العبري نائب والي الرستاق بنيابة الحوقين وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والشيوخ والأعيان بالولاية، وسوف يلتقي معاليه صباح اليوم (الثلاثاء) بسعادة ولاة وادي المعاول ونخل والعوابي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والشيوخ والأعيان.

وعلى هامش الزيارة، قام معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالاطلاع على سير العمل في المشاريع والخدمات البلدية والمائية، والتأكد من سيرها نحو تحقيق الأهداف المنشودة لخدمة أفراد المجتمع، والنظر في تطويرها وتحسين تلك الخدمات خلال المرحلة القادمة بما يجعلها مواكبة لخطط التطوير والتنمية التي تشهدها السلطنة، كما أكد معاليه على أهمية المسالخ ودورها في توفير بيئة صحية مناسبة تسهم في توفير لحوم سليمة للمستهلك.

ووجه معاليه مسؤولي بلديات جنوب الباطنة بضرورة مضاعفة الجهود لتطوير وتحسين كافة الخدمات البلدية والمائية، وتقديمها بالجودة المطلوبة، والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وتكثيف برامج التوعية بما تقدمه الوزارة من خدمات للمستفيد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل وتقديم الخدمات البلدية والمائية وتقييمها، والنظر إلى متطلبات المرحلة القادمة في ولايات المحافظة من المشاريع المستقبلية وفق خطط وبرامج تتماشى مع أهداف ومتطلبات التنمية في السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 مارس 2015

الملتقى التوعوي البلدي والمائي يناقش تطوير آليات العمل الإعلامي بالمؤسسات الخدمية

المزيد

01 يناير 2019

الشحي يناقش تطوير العمل البلدي والمائي واحتياجات لوى والسويق

المزيد

25 يناير 2018

مناقشة خطط تطوير العمل البلدي والمائي بمحافظة الظاهرة

المزيد

21 يناير 2018

الشحي يوجه بتكثيف جهود تطوير الخدمات والمشاريع في جنوب الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

روزنامة استعدادات "دسمة" للمنتخبات الوطنية.. والحبسي خارج تشكيلة المنتخب

رياضة - محلي

3.5% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الاقتصاد - محلي

وضع حجر أساس "المحطة متكاملة الخدمات" في جامعة السلطان قابوس

المحليات - تعليم

خط جديد وأسعار مخفضة من "مواصلات" في موسم الخريف

الاقتصاد - محلي

تواصل جهود صيانة 22 فلجا متأثرة بالأنواء المناخية في وادي بني خالد

المحليات - أخبار

إيران تحتج على اتهامات بريطانيا لها بالضلوع في هجوم الخليج .. والبابا يدعو لضبط النفس

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة