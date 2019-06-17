وزير "البلديات" يناقش آليات تطوير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة .. ويوجه بمضاعفة جهود تحسين الخدمات

الرستاق - الرؤية

التقى معالي أحمد بن عبدالله بن مُحمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة، وأعضاء المجلس بالمحافظة، وبحضور سعادة وكيلي الوزارة، وعدد من المسؤولين.

وتمَّ خلال اللقاء مناقشة مُختلف الجوانب المتعلقة بالقطاعين البلدي والمائي في المحافظة؛ من بينها: طلبات رصف الطرق الداخلية، والإنارة، والحدائق والمتنزهات، وتوفير الخدمات البلدية للمناطق الصناعية، وما يتعلَّق كذلك بإنشاء السدود المائية وصيانة الأفلاج، والدور الذي تقوم به للحفاظ على الثروة المائية، وقد استمع معاليه للمقترحات الرامية إلى تطوير وتحسين الخدمات البلدية والمائية.

والتقى معاليه بالشيخ علي بن جبر العبري نائب والي الرستاق بنيابة الحوقين وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والشيوخ والأعيان بالولاية، وسوف يلتقي معاليه صباح اليوم (الثلاثاء) بسعادة ولاة وادي المعاول ونخل والعوابي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والشيوخ والأعيان.

وعلى هامش الزيارة، قام معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالاطلاع على سير العمل في المشاريع والخدمات البلدية والمائية، والتأكد من سيرها نحو تحقيق الأهداف المنشودة لخدمة أفراد المجتمع، والنظر في تطويرها وتحسين تلك الخدمات خلال المرحلة القادمة بما يجعلها مواكبة لخطط التطوير والتنمية التي تشهدها السلطنة، كما أكد معاليه على أهمية المسالخ ودورها في توفير بيئة صحية مناسبة تسهم في توفير لحوم سليمة للمستهلك.

ووجه معاليه مسؤولي بلديات جنوب الباطنة بضرورة مضاعفة الجهود لتطوير وتحسين كافة الخدمات البلدية والمائية، وتقديمها بالجودة المطلوبة، والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وتكثيف برامج التوعية بما تقدمه الوزارة من خدمات للمستفيد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل وتقديم الخدمات البلدية والمائية وتقييمها، والنظر إلى متطلبات المرحلة القادمة في ولايات المحافظة من المشاريع المستقبلية وفق خطط وبرامج تتماشى مع أهداف ومتطلبات التنمية في السلطنة.