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وزير الصحة يترأس وفد السلطنة في مؤتمر دولي بهولندا

الإثنين 17 يونيو 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

وزير الصحة يترأس وفد السلطنة في مؤتمر دولي بهولندا

 

مسقط - الرؤية

غادر البلاد صباح أمس الإثنين معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة متوجهاً إلى مدينة نوردوجك على رأس وفد السلطنة المشارك في المؤتمر الوزاري حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي تستضيفه مملكة هولندا خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لصانعي السياسات (وزراء الصحة والزراعة وكبار المسؤولين في منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان) لمناقشة النتائج والنجاحات المتعلقة بالتنفيذ الكلي لخطة العمل العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات.

ويركز المؤتمر الوزاري على الثغرات والعقبات التي من شأنها أن تعيق تنفيذ خطة العمل العالمية والسعي إلى سد هذه الثغرات، كما سيتناول المؤتمر الدعم المطلوب للتنفيذ أو التَّعاون متعدد القطاعات على النحو المُحدد من قبل الأطراف.

ويستعرض المؤتمر أيضاً الممارسات الجيدة في تنفيذ خطط العمل الوطنية وتبادل الخبرات مع الحلول التي تعالج العقبات المحددة.

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