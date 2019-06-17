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71% تراجعا بصافي الاستثمار غير العماني

مؤشر سوق مسقط يربح 4 نقاط.. و938% زيادة في قيم التداول

الإثنين 17 يونيو 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

مؤشر سوق مسقط يربح 4 نقاط.. و938% زيادة في قيم التداول

 

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المُؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3919 نقطة تقريباً؛ بزيادة 4 نقاط، وبنسبة 0.093 مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريباً ليصل إلى 4168 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعًا في قيم التداول؛ وبلغ مستواها 6.241 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 938.0 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الجلسة السابقة، حيث وصلت خلالها إلى 0.601 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.063 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين 92 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 4,538 ألف ريال وبنسبة 73 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 4,447 ألف ريال عماني بنسبة 71 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6289 نقطة مرتفعًا 28 نقطة وبنسبة 0.44 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4745 نقطة منخفضا 11 نقطة وبنسبة تغير 0.24 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1939 نقطة منخفضا خمس نقاط وبنسبة تغير 0.27 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 544 نقطة مرتفعا 0.32 نقطة وبنسبة 0.06 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 33 شركة، ارتفعت منها 5 شركات وانخفضت 13 شركة، فيما استقرت أسعار 15شركة، وتم التداول في 6,240,597 مليون سهم، بعدد صفقات 319 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 25 في المئة. وتصدر سهم أومنفيست قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.334 ريال وبنسبة صعود 4 في المئة، فيما حلَّ سهم اس ام ان باور القابضة في مُقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.084 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. واعتلى سهم أومنفيست صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 5,465,483 مليون ريال وبنسبة 88 في المئة. وتصدر السهم نفسه أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت16,271,258  سهم وبنسبة 72 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العُمانيين 6,148,778 مليون ريال وبنسبة 99 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 23,919 ألف ريال وبنسبة 0.38 في المئة. وبلغ شراء العرب 3,290 ريال وبنسبة 0.05 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 64,610 ريال وبنسبة 1.04 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين  1,702,229 ريال وبنسبة 27 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 4,322,864 ألف ريال وبنسبة 69 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 215,505 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة.

 

 

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