روزنامة استعدادات "دسمة" للمنتخبات الوطنية.. والحبسي خارج تشكيلة المنتخب

< برنامج مكثف لـ"الأحمر" قبيل تصفيات "أمم آسيا" و"مونديال قطر"

الرؤية - وليد الخفيف

كشفَ جاسم الشكيلي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، خلال مؤتمر صحفي، عن برامج المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، متطلعا لتحقيق النتائج المرجوة، والمضي قُدما نحو ما يرضي طموحات وتطلعات الجماهير.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الهولندي أروين كومان قد أعلن عن القائمة الأولية للمنتخب الأول؛ إذ يستعد الأحمر لخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا بالصين 2023، ونهائيات مونديال قطر 2022.

وضمَّت القائمة الأولية الأسماء التالية: أحمد الرواحي، وخالد البريكي، وخالد الهاجري، ومحمود المشيفري، وعلي البوسعيدي، ومحمد المسلمي، وحارب السعدي، والمنذر العلوي، وحاتم الروشدي، وعبدالله فواز، ومعتز صالح، وصلاح اليحيائي، وعمار الرشيدي، وياسين الشيادي، ومحسن الغساني، وعمران الحيدي، ومحمد البلوشي، وأحمد الكعبي، ومحمد الحوسني، وإبراهيم المخيني، وعيد الفارسي، وعبدالعزيز الغيلاني وأرشد العلوي، ومحسن جوهر، ومحمد الغساني، ومسلم عكعاك، ونادر عوض، وأحمد مبارك كانو، وعبدالعزيز المقبالي، وجميل اليحمدي ومحمد الرواحي، وسعد سهيل، وفايز الرشيدي، ورائد إبراهيم.

وتواصَل استبعاد حارس نادي الهلال السعودي علي الحبسي من قائمة المنتخب الأول؛ فلم يُستدعَ للمشاركة في بطولة ماليزيا الودية التي لعب المنتخب خلالها مباراتين أمام سنغافورة وأفغانستان، وربما بات الحبسي خارج حسابات الجهاز الفني.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، فإنَّ المنتخب الأول سيعود للتجمع بعد فترة توقف طويلة بمعسكر داخلي يومي 15 و16 يوليو، ويتم خلال اليومين تقليص عدد لاعبي القائمة من 34 إلى 26 لاعبا، قبل التوجه لألمانيا لإقامة المعسكر الخارجي الذي يمتد من 17 يوليو إلى 6 أغسطس، ثم معسكر إعدادي خلال الفترة من 18 اغسطس وحتى 31 من نفس الشهر، تتخللها مباراة ودية لم تحدد بعد.

ويستهل المنتخب أولى مبارياته الرسمية في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا ومونديال قطر 2022 يوم 5 سبتمبر، يعقبها في اليوم التالي 6 سبتمبر معسكر داخلي حتى تاريخ 10 سبتمبر هو موعد إقامة مباراة ودية في ختام المعسكر.

ويلعب المنتخب يومي 5 و10 أكتوبر مباراتين رسميتين في التصفيات، ثم مباراتين بتاريخ 14 و19 نوفمبر، ثم معسكر داخلي خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى 14 من نفس الشهر يتخلله اقامة مباراتين وديتين يومي 15 و17 ديسمبر.

ويُشارك المنتخب في بطولة الخليج خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 5 يناير 2020، قبل العودة لرفع درجة الاستعداد للتصفيات الاسيوية خلال الفترة من 22 مارس وحتى 31 من الشهر نفسه؛ إذ يلعب المنتخب مباراة ودية في تاريخ 26 مارس (لم يحدد طرفها الثاني)، قبل أن يخوض مباراة رسمية ضمن منافسات التصفيات الآسيوية تاريخ 31 مارس 2020. ويعود المنتخب للتجمع خلال الفترة من 1 إلى 9 يونيو 2020، ويخوض خلال تلك الفترة مباراتين رسميتين يومي 4 و9 يونيو 2020.

ومن المقرر أن تقام في 17 يوليو المقبل قرعة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2023، وكأس العالم 2022 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. واعتمد الاتحاد الآسيوي على تصنيف منتخبات القارة الصفراء بحسب التصنيف الذي أصدره الفيفا في 14 يونيو. وكانت منتخبات منتخبات بنجلاديش وكمبوديا وجوام وماليزيا ومنغوليا قد نجحا في التأهل للمرحلة الثانية.

ويشارك في تصفيات المرحلة الثانية 40 منتخباً، سيتم توزيعهم على 8 مجموعات؛ بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام دوري على دورين ذهابًا وإيابا، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 حتى 9 يونيو 2020. ويقع منتخبنا الوطني في التصنيف الثاني بجانب منتخبات العراق، أوزبكستان، سوريا، لبنان، قرغيزستان، فيتنام والأردن. أما المستوى الأول، فضم منتخبات إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية والصين. أما المستوى الثالث، فضم فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه والفلبين. وفي المستوى الرابع، جاءت منتخبات تركمانستان، ميانمار، هونج كونج، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا. أما المستوى الخامس والأخير، فضم إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنجلادش، منغوليا، جوام، ماكاو أو سريلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 مباشرة، إضافة لتأهلها للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022. أما المنتخبات الباقية، وعددها 24، فتتنافس على 12 مقعدا مؤهلا لنهائيات أمم آسيا 2023 بالصين.

وتطرق المؤتمر الصحفي إلى خطة إعداد منتخبي الناشئين والشباب، كما تناول أيضا برنامج منتخب الصالات، وكرة القدم الشاطئية، بيد أنه لم يوضح الطرف الثاني من كل المباريات الودية التي تضمنتها خطط الإعداد.