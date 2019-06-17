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"العسكري" ينهي معسكره على ملعب شؤون البلاط السلطاني

الإثنين 17 يونيو 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

"العسكري" ينهي معسكره على ملعب شؤون البلاط السلطاني

مسقط - الرؤية

أنهى المنتخب العسكري لكرة القدم بقوات السلطان المسلحة، معسكره التدريبي الداخلي، الذي أقامه خلال الفترة 15-16 من الشهر الجاري على ملعب شؤون البلاط السلطاني؛ وذلك في إطار التحضيرات والاستعدادات المتواصلة للمنتخب العسكري لكرة القدم لخوض منافسات دورة الألعاب العسكرية والتي تنظمها جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 15-29 أكتوبر 2019م.

يُذكر أن المنتخب العسكري لكرة القدم قد حقق إنجازًا تاريخيًّا على المستوى العالمي، بعدما توج بلقب بطولة كأس العالم العسكرية الثانية التي استضافتها السلطنة خلال الفترة من 15-28 من يناير2017م.

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