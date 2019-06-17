السلطنة تسجل حضورا قويا في "آسيوية اليد الشاطئية" بالصين

ويهاي (الصين) - العمانية

تمسَّك منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية بصدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية؛ وذلك بعد تخطيه نظيره الباكستاني بنتيجة 2/صفر، في الجولة الثالثة ضمن منافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية المقامة حاليا بمدينة ويهاي الصينية، وتستمر حتى 24 يونيو الحالي والمؤهلة لبطولة العالم 2020.

وقد رفع منتخبنا رصيده إلى 9 نقاط رغم المنافسة القوية التي تشهدها مجموعته، وقد شهدت مباريات الجولة الثالثة فوز منتخب إيران على السعودية بنتيجة 2/1، وفوز منتخب فيتنام على منتخب الفلبين 2/صفر، وفوز منتخب الصين تايبيه على منتخب إندونيسيا 2/صفر، وفوز المنتخب القطري على المنتخب الأفغاني 2/صفر.

وقال محمد الظهوري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية المشارك في البطولة: إنَّ لاعبي منتخبنا استطاعوا بنجاح تجاوز المباريات الثلاث الأولى في البطولة، والتي وضعتهم في صدارة الترتيب العام رغم قوة المنافسة التي تتسم بها، خاصة وأنَّ هذه البطولة شهدت مشاركة بعض المنتخبات بعد غياب عن البطولات السابقة، وكان من أبرزها المنتخب الياباني الذي يخوض تحضيرات مكثفة قبل أي مشاركة مهمة، ولكن لاعبي منتخبنا استطاعوا تجاوز المنتخب الياباني بكل جدارة واستحقاق، مضيفا أن مؤشر أداء منتخبنا بدا في تصاعد مستمر، خاصة أمام المنتخب الباكستاني.