السعدي يحتفي بالحارثية "متسلقة قمة إيفرست"

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، صباح أمس، بمكتبه بديوان عام الوزارة، نظيرة بنت أحمد الحارثية أول عمانية تصل إلى قمة إيفرست أعلى قمة جبلية بالعالم.

واستمع معالي الشيخ خلال اللقاء إلى الجهود التي بذلها فريق العمل والتحضيرات المتواصلة لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة للوصول إلى قمة إيفرست، والتحديات التي تخطاها الفريق لرفع اسم السلطنة في أعلى قمة بالعالم.

وأشاد معاليه بالإنجاز المتحقق والذي جاء موازيا للاهتمام والرعاية التي يحظي بها الشباب العماني في كافة القطاعات، وكذلك دعما لتمكين المرأة العمانية في تحقيق الطموحات والتطلعات والمشاركة في مسيرة التنمية المختلفة.