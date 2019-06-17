الإثنين, 17 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

مشاهد رياضية

الإثنين 17 يونيو 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

مشاهد رياضية
مُحمَّد العليان

مُحمَّد العليان
المزيد من المقالات
مشاهد رياضية المشاركات الخارجية للأندية دوري العجائب! الحياة الرياضية للفرد

 

 

محمد العليان

(1)

البعضُ في الأندية والاتحادات الرياضية -وحتى في اللجان- يُخشى للأسف من الإعلام الرياضي والنشر، كما لو كان "على رأسه بطحة"؛ لذلك عندما تحدُث مشكلة او هفوة من أي نوع في نطاق مسؤوليته يتهرَّب ويتذرَّع بكل ما هو مُمكن وغير مُمكن، حتى يهرب من مواجهة الرأي العام الرياضي، والرد على انتقادات الشارع له. وفي رياضتنا بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، شهدت المرحلة الماضية أنماطا كثيرة من هذه النوعية التي تظهر في المناسبات الحلوة لتضمن لها صورة أو تصريحا إنشائيا يتم التزلف به إلى الوسط الرياضي أو المسؤولين، وركوب أي موجة تضمن مقعدا له في الواجهة، وفي ظل ارتفاع منسوب الشفافية والمصارحة أتصور أنه آن الأوان لهؤلاء أن تتخلَّص منهم الرياضة العُمانية.

(2)

الميركاتو الصيفي اشتدت حرارته من قبل أن يبدأ بقيادة نادي السيب في سوق الانتقالات، واشتعل المزاد من تحت الطاولة ومن فوقها على اللاعبين، ليقترب نادي السيب من تحقيق رقم قياسي بعد أن ضم وتعاقد مع 4 صفقات من العيار الثقيل؛ أولها مع هداف الدوري الكابتن محمد الغساني وعيد الفارسي وباسل الرواحي والحارس أحمد الرواحي، وهناك أيضا عدة صفقات ستظهر خلال الأيام المقبلة. ونادي السيب ضرب بقوة في الميركاتو ولفت الأنظار إليه، وتبدو الصورة الآن مختلفة في هذا الموسم لنادي السيب، خصوصا بعد إعلانه بكل قوة أنه يسعى لطريق منصات التتويج من جديد، بعد أن غاب عنها مدة طويلة. ويعتبر هذا الحراك بادرة إيجابية لمشاهدة دوري قوي وفرق جديدة منافسة.

وفي الجانب الآخر هناك أندية ما زالت ترفع الراية البيضاء في سوق الانتقالات، ولم تعلن أي صفقات أو تدعيم فرقها، والأيام القادمة بالتأكيد ستكون حُبلى بالمفاجآت في سوق الانتقالات، من شانها أن تشعل المنافسة وتغير الموازين التي كانت قد تغيرت بالفعل خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن غيرت اندية الباطنة البوصلة للفوز بالبطولات من أندية محافظة ظفار والشرقية ومسقط.. لقد أطاحت حقيقةً بهذا الاحتكار.

(3)

انطلقتْ فعاليات صيف الرياضة، وهو يمثل الفرصة المناسبة للعديد من الفئات العمرية للاستجمام وقضاء أوقات الفراغ، خاصة في الإجازة الصيفية للمدارس والكليات والجامعات؛ حيث يجد الكثير من أبناء هذه الشريحة مبادرات لقتل الوقت والروتين وملء الفراغ؛ وتبادر وزارة الشؤون الرياضية مشكورة في كل عام لإقامة فعاليات وأنشطة مفيدة للطلاب والشباب لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم في جو مليء بالفرحة.. لكن أتمنى من الوزارة التركيز هذا العام على الفعاليات المائية، خاصة في محافظات شمال السلطنة؛ نظرا لحرارة الجو هناك.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 أكتوبر 2015

مشاهد

المزيد

18 يونيو 2015

مشاهد وتساؤلات (22)

المزيد

24 يونيو 2015

مشاهد وتساؤلات (23)

المزيد

08 يوليو 2015

مشاهد وتساؤلات (24)

المزيد

كتاب آخرين

د. سيف بن ناصر المعمري

كاتب

طه زهران

كاتب

د.محمد العريمي

كاتب

حاتم الطائي

رئيس تحرير جريدة الرؤية

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

روزنامة استعدادات "دسمة" للمنتخبات الوطنية.. والحبسي خارج تشكيلة المنتخب

رياضة - محلي

3.5% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الاقتصاد - محلي

وضع حجر أساس "المحطة متكاملة الخدمات" في جامعة السلطان قابوس

المحليات - تعليم

خط جديد وأسعار مخفضة من "مواصلات" في موسم الخريف

الاقتصاد - محلي

تواصل جهود صيانة 22 فلجا متأثرة بالأنواء المناخية في وادي بني خالد

المحليات - أخبار

إيران تحتج على اتهامات بريطانيا لها بالضلوع في هجوم الخليج .. والبابا يدعو لضبط النفس

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة