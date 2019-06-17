3.5% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

مسقط – الرؤية

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية أبريل 2019م بنسبة 3.5% مسجلا 105.3 نقطة مقارنة بـ101.7 نقطة بنهاية أبريل 2018م الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني فيما زادت السيولة المحلية بنحو 839 مليون ريال عماني.

وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية أبريل 2019م بلغت مليارا و652 مليونا و700 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ليصل الى 5 مليارات و34 مليونا و500 ألف ريال عماني. وارتفعت السيولة المحلية في نهاية أبريل 2019م بنسبة 5.2% مسجلة 17 مليارا و75 مليونا و400 ألف ريال عماني.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 6 مليارات و363 مليونا و700 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 3.4% عن نهاية أبريل 2018م التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و587 مليونا و200 ألف ريال عماني.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أبريل الماضي 14 مليارا و634 مليونا و300 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 3.9% عن نفس الفترة من عام 2018م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ14 مليارا و79 مليونا و400 ألف ريال عماني. كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية أبريل 2019م بنسبة 6% ليبلغ 25 مليارا و578 مليونا و800 ألف ريال عماني.