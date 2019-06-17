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"التجارة والصناعة" تسمح بتمويل مشروعات "الفحص والمعايرة"

الإثنين 17 يونيو 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

"التجارة والصناعة" تسمح بتمويل مشروعات "الفحص والمعايرة"

مسقط - الرؤية

تواصل وزارة التجارة والصناعة دعمها لرواد الأعمال الراغبين في إنشاء وتأسيس مختبرات الفحص والمعايرة، وذلك بالتعاون مع صندوق الرفد، حيث سمحت بتمويل إنشاء مختبرات الفحص والمعايرة وتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة في هذا المجال، في إطار السعي للارتقاء بتطوير الخدمات المقدمة للفحص والمعايرة للمنتجات بشكل عام وتقديم الدعم للقطاع الخاص، وتوجه الوزارة لإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار في قطاع المختبرات.

ومن منطلق الدعم الدائم الذي يقدمه صندوق الرفد لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام ولمستفيديه بشكل خاص من الجهات الحكومية والخاصة بالمساهمة في تنمية القطاع الحيويّ لما له من دور في تمكين المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني، تم الاتفاق على تقديم 100 ألف ريال للراغبين في إنشاء وتأسيس مختبرات الفحص والمعايرة وفقا للشروط والضوابط المعمول بها في البرامج التمويلية الحالية للصندوق. كما تعمل وزارة التجارة والصناعة من خلال تقديم الدعم لهذه المشاريع  لتطوير جوانبها التسويقية والترويجية، وتحقيق أهدافها التجارية المنشودة.

 

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