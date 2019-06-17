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وضع حجر أساس "المحطة متكاملة الخدمات" في جامعة السلطان قابوس

الإثنين 17 يونيو 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

احتفلت جامعة السلطان قابوس أمس بوضع حجر الأساس لمشروع محطة وقود متكاملة الخدمات داخل الحرم الجامعي، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، وبحضور ديفيد خليفة الرئيس التنفيذي لشركة نفط عمان مع عدد من المسؤولين من الجانبين. وتعد أول محطة متكاملة الخدمات في السلطنة.

وتعمل الشركة على إنشاء المحطة عبر مرحلتين، الأولى تشمل إنجاز محطة الوقود مع الخدمات المرافقة مثل المغسلة وصيانة الإطارات والزيوت، والمسجد، والمتوقع إنهاء المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتشمل المرحلة الثانية إنشاء مجمع تجاري ومتكامل مصغر لاستيعاب بعض الأنشطة الخدمية مع توفير عدد من المحلات التجارية العالمية داخل المركز إضافة إلى صالة رياضية وقاعة لإقامة الأنشطة الثقافية التي تسهم في خدمة المجتمع.

وقال محمد بن رمضان البلوشي مدير دائرة الاستثمار والدخل في الجامعة: مدة العقد 20 عاما، حيث تطور الشركة الموقع وتقدم الخدمات التي توفرها أغلب محطات تعبئة الوقود، وموقع المحطة يؤهلها لخدمة المجتمع خارج الجامعة. وهناك تعاون آخر يشمله العقد ويتمثل في دعم التدريب الطلابي والأنشطة والأبحاث في المجالات التي تختص بها الشركة، وسيحصل منتسبي الجامعة من الطلبة والموظفين العاملين فيها على خصم في الخدمات المقدمة عبر المشروع.

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