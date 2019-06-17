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"الزراعة" تشارك في اجتماعات "مصائد التونة" بالهند

الإثنين 17 يونيو 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

"الزراعة" تشارك في اجتماعات "مصائد التونة" بالهند

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في اجتماعات الدورة ٢٣ لهيئة مصائد التونة في المحيط الهندي والتي تعقد في حيدر آباد بجمهورية الهند خلال الفترة من ٩ إلى ٢١ يونيو الجاري. ومثل الوزارة كل من الدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية والمهندس المعتصم بن حمود الحبسي رئيس قسم أسطول الصيد.

وتطرقت الاجتماعات إلى عدة محاور لكل من لجنة الالتزام ولجنة مقاييس إدارة المصايد السمكية ولجنة الإدارة والشؤون المالية، إلى جانب اجتماع اللجنة الرئيسية للهيئة لوفود الدول الأعضاء، كما عقد اجتماع مجموعة الـ١٦ الذي يضم الدول الساحلية في المحيط الهندي.

وقد انضمت السلطنة إلى هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي في عام ٢٠٠٠م وتعنى الهيئة بالتشريعات والقوانين المنظمة لمصايد التونة في المحيط الهندي وتضم في عضويتها ٣١ دولة بعضوية كاملة ودولتين بعضوية متعاونة غير متعاقدة.

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