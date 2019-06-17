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بحث التأثيرات المتوقعة للبدائل على الجوانب السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية

"الأعلى للتخطيط" ينظم حلقة عمل حول بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة ظفار

الإثنين 17 يونيو 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

"الأعلى للتخطيط" ينظم حلقة عمل حول بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة ظفار

 

صلالة - العمانية

 

أقيمت أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة حلقة عمل بعنوان "بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة ظفار" التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في كافة محافظات السلطنة، وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار.

ويشرف على حلقة العمل فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار والاستشاري المشرف على إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمحافظة.

وتضمنت حلقة العمل تقديم عرض مرئي حول آلية صياغة بدائل الاستراتيجية العمرانية على مستوى المحافظات ومراحلها إضافة إلى استعراض عدد من المحاور من بينها (مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، ومشروع الاستراتيجية الإقليمية) وبدائل التنمية العمرانية على المستوى الإقليمي والتأثيرات المتوقعة لكل بديل من البدائل على الجوانب السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمحافظة ظفار.

وناقشت الحلقة بدائل الاستراتيجية مع المشاركين من مختلف القطاعات وبعض الأكاديميين والباحثين في مجالات التنمية العمرانية وذلك لتعزيز واستمرارية النهج التشاركي في صياغة الاستراتيجيات والخطط الوطنية والاسترشاد بمرئياتهم حول اختيار البديل الاستراتيجي الأنسب للتنمية العمرانية للمحافظة.

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