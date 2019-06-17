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"المها النفطية" تكرم موظفي الخدمة الطويلة

الإثنين 17 يونيو 2019 06:27 م بتوقيت مسقط

"المها النفطية" تكرم موظفي الخدمة الطويلة

 

 

 

مسقط – الرؤية

كرَّمت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية - الأكثر انتشاراً في السلطنة – أمس موظفيها من أصحاب الخدمة الطويلة ممن أمضوا 15 أو 10 سنوات في الخدمة المُتواصلة، تقديراً لمساهمتهم في النجاحات التي حققتها الشركة منذ انطلاقها في السوق المحلي.

ووزع أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة، شهادات التكريم والهدايا التقديرية على الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة، وأعرب عن شكره وتقديره للعاملين المُكرمين الذين كرسوا حياتهم في خدمة الشركة، ودعم مسيرة نموها وارتقائها حتى صارت تتبوأ مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني بالسلطنة.

وقال الشنفري: نحن على ثقة تامة بأنَّ كل فرد ينتمي لها، لن يألو جهداً في المشاركة بكل ما أوتي من قدرة ومهارة في نموها وتطورها وازدهارها، وبدورها تسهم الشركة في توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين وتطوير مهاراتهم، من خلال صقلهم بالدورات التدريبية لزيادة كفاءتهم العملية، وبالتالي لن يكون للطموح حدود، ولن يكون للمستقبل نهاية، وسنصل معا بإذن الله إلى حيث يجب أن نكون، مستلهمين بذلك توجيهات مجلس الإدارة، وبمرتكزات إستراتيجية الشركة العملية وتطلعاتها المستقبلية. وتوجه الموظفون المكرمون بجزيل الشكر والامتنان لإدارة شركة المها لحرصها على تكريم قدامى العاملين وتقدير عطائهم الطويل في خدمتها ونموها.

 

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