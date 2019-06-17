"صحار الدولي" ينظم حملة للتوعية الصحية ورفع معنويات موظفيه

مسقط – الرؤية

نظَّم صحار الدولي حملة للتوعية الصحية لموظفيه، بهدف تشجيعهم على تبني أسلوب حياة صحي، والمواظبة عليه، ورفع المعنويات، ودعوتهم إلى تبني الإيجابية وروح الفوز في حياتهم اليومية، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى بناء ثقافة مؤسسية تتسم بالاستدامة وتنتهج الفوز في كل شيء، وتزامنا مع رؤيته ليكون مؤسسة خدمية عُمانية الهوية عالمية الريادة ترفد المجتمع بما يحقق لهم والنمو والازدهار.

وتضمنت الحملة العديد من المبادرات التي تهتم بصحة الموظفين، حيث شملت توزيع الفواكه كبديل صحي للغذاء، وحملة للتبرع بالدم، وإجراء فحوصات منتظمة لضغط الدم، ومستوى السكر، وقياس الوزن، وفحص كتلة الجسم، علاوة على تنظيم محاضرة عن التغذية السليمة والصحية، كما نظم البنك خلال شهر رمضان مسابقة لتخفيف الوزن.

وقالت ماهرة بنت صالح الرئيسية، مساعدة المدير العام ورئيسة قسم الموارد البشرية في صحار الدولي: تتمثل رؤيتنا في أن نكون مؤسسة خدمية عُمانية الهوية عالمية الريادة تهدف إلى مساعدة الناس على الفوز وتحقيق أي هدف كان، وهذه الرؤية تحتم علينا ضرورة التركيز على موظفينا باعتبارهم عنصرًا مهما وركنا أساسيا في مسيرتنا نحو تحقيق هذه الرؤية. ومع التغيرات الكبيرة التي صاحبت نمط الحياة العصري، برزت المشكلات الصحية كعنصر مؤرق في بيئة العمل، ولذلك نضع صحة موظفينا كأولوية قصوى انطلاقاً من شخصية هويتنا التجارية المُتمثلة في الوضوح والإنسانية والاستمرارية في كل ما نقوم به. إضافة إلى ذلك، فإنَّ مبادرات كهذه لتعزيز الإيجابية ورفع مستوى الوعي الصحي لها أثر بعيد المدى يتجاوز حدود بيئة العمل في البنك، حيث يمتد أثرها الإيجابي لمُحيط أوسع يشمل الأسرة والأصدقاء والمجتمع ككل في جميع أنحاء البلاد.

وضمن رؤيته الجديدة التي تركز على تعزيز الأداء الوظيفي ورفع مستوى الكفاءة الشاملة، يواصل صحار الدولي التزامه بأولوياته المرتبطة بتعزيز موارده البشرية ليكون بيئة العمل المثالية للموهوبين والطامحين في القطاع المصرفي، وتطوير الموارد البشرية وتنميتها بشكل عام، جنباً إلى جنب مع مبادراته المتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية، فبالإضافة إلى حملة التوعية الصحية، نفذ البنك مبادرات أخرى خلال الفترة الأخيرة مثل تشجيع الموظفين على التطوع في شهر رمضان من خلال توزيع المواد الغذائية الأساسية للأسر من ذوي الدخل المحدود في أرجاء السلطنة، وكذلك مُشاركة المجتمع في عمل الخير من خلال حملة عبر قنوات التواصل الاجتماعي حلمت اسم #فوزهم_فوزنا.