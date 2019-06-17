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كلية الخليج تكرم 350 من الطلبة المجيدين في الأنشطة الطلابية

الإثنين 17 يونيو 2019 06:26 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

احتفلت كلية الخليج بتكريم الطلبة المجيدين في مجالات الأنشطة الطلابية للعام الأكاديمي 2018/2019 والبالغ عددهم 350 طالباً وطالبة تحت رعاية سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب وبحضور الدكتورة ريما الزدجالية عميدة الكلية وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية.

وجاء الحفل الذي أقيم تقديراً لجهود الطلبة الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح الأنشطة الطلابية للكلية على الصعيدين الداخلي والخارجي وتحقيق العديد من الإنجازات، برعاية شركة الموج الأزرق وصيدلية ابن سينا وشركة قلاع الخليج للسفر والسياحة والديوانية للحلوى العمانية وشركة روز مجان وشركة خط التحول للتجارة (إنجن زون).

ودأبت الكلية على إقامة الحفل سنوياً لتحقيق الأهداف والغايات التي رسمتها الكلية لدعم الطلبة الموهوبين والمتميزين والجماعات الطلابية في مجالات الأنشطة الطلابية المُختلفة، لما للأنشطة من دور حيوي في بناء شخصية الفرد من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية والعقلية، حيث تعمل الأنشطة على إكساب الأفراد الحالة الصحية والنفسية الجيدة والقيم والمبادئ والخبرات والمفاهيم المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال ممارسة الأنشطة، كتطوير المهارات والعمليات العقلية المختلفة كالفهم والتطبيق والتحليل والإدراك والتصور والانتباه والتفكير وبالتالي يكون لها دور كبير في التحصيل الدراسي في المجال الأكاديمي.

وألقت الدكتورة ريما الزدجالية عميدة الكلية كلمة الكلية، إلى جانب عرض فيديو عن أنشطة وفعاليات الكلية التي بلغ عددها 52 فعالية خلال العام الدراسي 2018/2019م، والمراكز التي تمَّ حصدها من خلال مشاركات الكلية الخارجية، ثم فقرة الفنون التشكيلية (البوب آرت) للفنان التشكيلي طاهر بن خليفة المطاعني، ثم الفقرة الموسيقية الغنائية لطلبة نادي الثقافة والفنون بالكلية. وفي الختام قام راعي الحفل سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى – ممثل ولاية السيب والدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية عميدة الكلية بتكريم الطلبة المجيدين والأفراد والشركات والمؤسسات المتعاونة والداعمة لأنشطة الكلية.

وأقامت الكلية خلال العام الأكاديمي 2018/2019 العديد من الأنشطة الداخلية لطلابها، وشاركت ونظمت العديد من الأنشطة الخارجية الرياضية والثقافية والاجتماعية وحصلت الكلية على العديد من المراكز المتقدمة منها: المركز الأول في دوري كرة القدم لعشائر جوالة مسقط والمركز الثاني في سباق ماراثون الموج مسقط 2019 والمركز الثالث في بطولة كرة الطائرة الرابعة لمؤسسات التعليم والمركز الثالث في مسابقة الخطابة البيئية والمركز الثاني في مسابقة حروف التي نظمتها كلية البريمي ضمن معرض مسقط الدولي للكتاب 2019 والمركز الرابع في بطولة الريشة الطائرة لطالبات مؤسسات التعليم العالي.

 

 

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