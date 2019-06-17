برامج للتدريب على الإرشاد في كلية عمان للسياحة

مسقط – الرؤية

تقدم كلية عُمان للسياحة دورات تدريبية عن الإرشاد السياحي للمواطنين العمانيين والمقيمين من مختلف الجنسيات تماشياً مع استراتيجية التنوع السياحي للسلطنة. وفتحت كلية عمان للسياحة أبواب التسجيل للشباب العماني من عمر 18 سنة والمقيمين الأجانب من عمر 25 سنة للالتحاق بالبرنامج التدريبي الذي يستمر على مدى 8 أشهر والذي يقدّم للطلاب فرصة تعلّم لغة أجنبية جديدة ويمكنهم الاختيار بين الإنجليزية والروسية والألمانية والفرنسية.

وسعيا منها إلى تعزيز فرص التوظيف للطلاب، خاصة في القطاع السياحي، تتعاون كلية عمان للسياحة مع عدد من المؤسسات الرائدة في السلطنة لإطلاق مبادرة التدريب المرتبط بالتوظيف والتي تقدّم للعمانيين فرصة الحصول على منحة دراسية من إحدى هذه المؤسسات بعد جلسة مقابلات التوظيف في 24 يونيو، على أن تبدأ الدراسة في 14 يوليو. وعلى جميع المتقدمين أن يكونوا قد أنهوا الثانوية العامة أو ما يعادلها بنجاح.

وقال الدكتور عبدالكريم المغيري، عميد كلية عمان للسياحة: على ضوء الإعلان الأخير لوزارة السياحة حول تعديل عمر المرشدين السياحيين، ارتفعت نسبة العمانيين المهتمين باختيار المرشد السياحي كوظيفة لهم. ولقد صنّف رواد قطاع السياحة 2019 بأنَّه عام السياحة في السلطنة حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 10% من 6% حالياً. وتتماشى رؤيتنا في كلية عمان للسياحة مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتطوير، لذلك نسعى دائماً إلى تمكين قادة الغد بالمهارات والإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية التطوير.