خط جديد وأسعار مخفضة من "مواصلات" في موسم الخريف

مسقط – الرؤية

دشنت شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" خطتها الترويجية لمهرجان خريف صلالة السياحي 2019، وتتضمن الخطة ولأوَّل مرة تشغيل خط جديد رقم 21 ( مطار صلالة- سهل أتين- مركز المدينة) وتطوير خط رقم 20 (مطار صلالة- مركز المدينة- ميناء صلالة) تزامنًا مع موسم الخريف، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات على خط (مسقط- صلالة) بأسعار ترويجية وعروض خاصة للحجوزات العائلية والجماعية اعتباراً من يوم الجمعة 21 يونيو ولغاية 22 أغسطس.

وستزيد "مواصلات" عدد رحلاتها على خط ( مسقط- صلالة) والعكس من3 رحلات إلى 7 رحلات يوميًا بإجمالي 700 مقعد في اليوم الواحد للمسارين "ذهابا وإيابا"، مع خصم خاص للحجوزات العائلية والجماعية وتذاكر مجانية للأطفال دون عمر السنتين بصحبة ذويهم.

وعند حجز شخصين بالغين مع طفلين (من عمر 3 إلى 11 سنة) يكون السعر الإجمالي للتذاكر 15 ريالا للمسار الواحد و25 ريالا فقط عند الذهاب والإياب، أما عرض الحجوزات الجماعية، فيكون عند شراء 10 تذاكر يحصل العميل على تذكرة واحدة مجانية.

وتدشن "مواصلات" لأول مرة داخل مدينة صلالة خطا جديدا رقم (21) وسيكون مساره كالآتي: (الانطلاق من مطار صلالة -دوار سهل أتين - مركز البلدية الترفيهي مدخل 1 – مركز البلدية الترفيهي مدخل 2 – شارع النماء – مستشفى السلطان قابوس – صلالة الغربية – المديرية العامة للإسكان – نادي الاتحاد الرياضي-جامع السلطان قابوس – شارع 23 يوليو – مركز المدينة).

ويشمل مسار خط رقم 20 (مطار صلالة - جامعة ظفار - مجمع السعادة الرياضي - الكلية التقنية - مستشفى السلطان قابوس للقوات المسلحة - مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه - دوار الحصيلة - شارع 23 يوليو - جامع السلطان قابوس - شارع النهضة - متنزه صلالة -صلالة جاردنز مول- شارع الرباط - دوار عوقد - نادي صلالة - دوار القرم - شارع السلطان قابوس - مـيناء صلالة) وبعدها ستقوم الحافلة بالرجوع على نفس المسارين وصولاً إلى نقطة الانطلاق، وذلك بمعدل رحلة كل 30 دقيقة بدءًا من الساعة 6:00 صباحاً لغاية

11:15 مساءً طيلة أيام الأسبوع، ويُمكن للمستخدمين شراء التذاكر من على متن الحافلة.