تطبيق "أوريدو" يتيح للعملاء مزج وتصميم الباقات الشهرية عبر خدمة "شبابية"

مسقط - الرؤية

تواصل Ooredoo توفير تجربة رقميّة مميزة لعملائها من خلال توفير باقات مرنة وسهلة وبقيمة مُخفضة، حيث أصبح بإمكان عملاء خدمة شبابية الجديدة مزج وتصميم باقاتهم الشهرية حسب متطلباتهم للمرة الأولى في السلطنة، فضلاً عن متابعة استخدامهم وإعادة شحن رصيدهم وغيرها من المزايا المتعددة عبر تطبيق Ooredoo.

وتتيح Ooredoo الفرصة أمام العملاء لتلبية متطلباتهم الرقمية من خلال الاشتراك في ثلاثة باقات مختلفة بقيمة 3 و5 و10 ريالات عُمانية على التوالي. وتتضمن باقة 10 ريالات عُمانية 200 دقيقة مكالمات محلية و6 جيجابايت من البيانات، إضافة إلى بيانات متواصلة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وتويتر وفيسبوك.

وتشمل باقة 5 ريالات عُمانية 100 دقيقة مكالمات محلية و2 جيجابايت بيانات، أمّا باقة 3 ريالات عُمانية، فتتضمن 25 دقيقة مكالمات محلية و1 جيجابايت بيانات. وبإمكان العملاء الاشتراك لمرة واحدة أو اختيار خاصية التجديد التلقائي للباقة عبر تطبيق Ooredoo. وبالنسبة لعملاء مسبق وشبابية، فيمكنهم الانتقال إلى خدمة شبابية الجديدة والاستمتاع بمزاياها الرائعة.