الأحد.. آخر فرصة لامتلاك "رينو كوليوس" مع هدايا نقدية مضمونة

مسقط – الرؤية

تواصل رينو عُمان، من بيت سهيل بهوان للسيارات، تقديم العرض الجذاب على رينو كوليوس السيارة الرياضية الأنيقة حتى 23 يونيو 2019. ويشمل عرض الحصول على هدايا نقدية مضمونة، وصفر٪ فائدة لمدة تصل إلى سنتين أو 1,99٪ لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهدية مضمونة من خلال بطاقة "امسح واربح" ، والتسجيل المجاني، وضمان المُصَنّع لمدة ثلاث سنوات/ 100,000 كلم، والصيانة الدورية للمركبة، والتأمين المجاني وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق.

وتتميز رينو كوليوس، السيارات الرياضية الأنيقة، بهيئة قوية، مع خطوط خارجية قوية تميزها عن المنافسين، وتوفر مقصورة داخلية مريحة ورائعة مع مساحة مقصورة رائدة في فئتها. هذه السيارة الرياضية الفسيحة المعروفة بتصميمها الأنيق وتكنولوجيا الدفع الرباعي التي لا مثيل لها تم تصميمها بالكامل لتقديم تصميم قوي وميزات فريدة وقدرة السيارات الرياضية الكاملة.

وقال مسئول كبير برينو عُمان – من بيت سهيل بهوان للسيارات: تتميز رينو كوليوس التي حصلت على أعلى جائزتين من الأميال بالقوة الداخلية، وتبرز عن البقية بخطوطها الخارجية القوية والعصرية، وتقنية الدفع الرباعي التي لا مثيل لها، والقدرات على جميع التضاريس، بفضل الخلوص الأرضي البالغ 210 ملم. كما أنّ مساحة المقصورة التي تشكل انجازاً قياسيًا، ومجموعة واسعة من المعدات التي تقدمها وتصميمها الداخلي، كل ذلك يضع رينو كوليوس كمرجعٍ في فئتها فيما يتعلق بالراحة والرقي. وتم تصميم ناقل الحركة الأوتوماتيكي إكسترونيك X-Tronic في السيارة لتعزيز متعة القيادة وتقليل استهلاك الوقود مقارنةً بناقل الحركة الأوتوماتيكي التقليدي.