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"نيسان ميكرا هاتش باك" بتسهيلات سداد جذابة حتى الجمعة

الإثنين 17 يونيو 2019 05:31 م بتوقيت مسقط

"نيسان ميكرا هاتش باك" بتسهيلات سداد جذابة حتى الجمعة

مسقط – الرؤية

توفر نيسان عمان من شركة سهيل بهوان للسيارات العديد من المزايا للعملاء الذين يشترون سيارة نيسان ميكرا 2019 الهاتش باك التي تعتبر من السيارات المدمجة الذكية، وذلك ضمن عرض مميز يستمر حتى 21 يونيو.

وإلى جانب الشكل العصري الجذاب، تتميز السيارة بجاذبتها العالية وأنّها قادرة على توفير تجربة قيادة رائعة ومثرية لكافة العملاء. تضمن نيسان ميكرا 2019 تجربة قيادة عالية الجودة بروح رياضية حيث توفر السيارة لقائدها قدرة عالية على المناورة تجعلها الأفضل في هذا الجانب مقارنة بالسيارات الأخرى من نفس الفئة.

ويتضمن العرض حصول العملاء على العديد من المزايا من ذلك نسبة الفائدة 0% لفترة سداد حتى 3 سنوات ونسبة الفائدة 1.99% لفترة سداد حتى ست سنوات إلى جانب الأقساط الشهرية الميسرة والحصول على هديّة نقدية وتسجيل مجاني وتأمين مجاني وصيانة دورية مجانية لمدة 4 سنوات/ 60,000 كلم وإمكانية الفوز ببطاقة تزود بوقود مجانية حتى 1000 ريال (حد أدنى 50 ريالا) تنطبق الشروط الأحكام على العرض.

وقال مسؤول من نيسان عمان. نحن على ثقة بأنّ السيّارة ستروق كثيرا لمن يشتري سيارة جديدة لأول مرة ولأولئك الذين يقدرون التقنيات المتطورة والتوجهات العصرية والمشترين الذين لديهم خبرة في سيارات سابقة ويحتاجون إلى سيارة صغيرة الحجم وعملية وغير مكلفة وفي نفس الوقت تتوفر فيها أحدث التقنيات ومستويات الأمان. في ظل الميزات التي يوفرها هذا العرض يمكن القول بأنّ هذا هو الوقت المثالي لامتلاك نيسان ميكرا.

وهناك العديد من القدرات والمميزات التي تجعل نيسان ميكرا الاختيار المثالي لكافة أنواع الطرق ومن ذلك ما تتميز به السيّارة من قوة في الأداء بفضل محركها 1.5 لتر والعزم المحسن الذي يجعل السيارة قادرة على التعامل مع كافة أنواع الطرق بفاعلية. ويمكن القول بكل ثقة بأنّ الفعالية الفائقة في قلة استهلاك الوقود هي نتيجة التقنيات الذكية التي تطبقها نيسان ويتضح ذلك بشكل جلي في المحرك البنزين الموفر للوقود أو ديناميكيات الهواء الفائقة وكذلك خفة ووزن جسم السيارة.

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