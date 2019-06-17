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تعرف على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

الإثنين 17 يونيو 2019 04:05 م بتوقيت مسقط

تعرف على قائمة الراحلين عن صفوف برشلونة

 

يسابق نادي برشلونة الزمن في الفترة الحالية، كي يستطيع جمع 65 مليون يورو في الأسبوعين المقبلين، وذلك عن طريق التخلص من بعض لاعبيه كي يوازن ميزانيته لموسم 2018 - 2019.

وتتمثل الخطة في إبعاد اللاعبين الذين لا يريدهم إرنستو فالفيردي في قائمة الفريق، في الموسم المقبل، وذلك لتوفير المال اللازم للتعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل.

فحتى الآن لم يتعاقد الفريق الكتالوني مع أي لاعب جديد، وينتظر حتى بداية شهر يوليو، لكي يستطيع موازنة ميزانية الموسم، ورحيل بعض اللاعبين، ومحاولة التعاقد مع لاعبين جدد.

واللاعبون الذين يرغب في بيعهم برشلونة في الأسبوعين المقبلين هم: "ياسبر سيليسين، دينيس سواريز، أندري جوميز، رافينيا، مارك كوكوريلا، سيرجي بالينسيا، وأدريانو أورتولا".

وهناك لاعب بين هؤلاء السبعة تم بيعه بالفعل، ولكن ينتظر برشلونة الحصول على مقابل الصفقة، وهو كوكوريلا الذي انتقل رسميًا إلى إيبار، بحسب صحيفة (آس).

 

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