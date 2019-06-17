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"برو فيجن" اللبنانية للانتاج السينمائي تفتتح أولى فروعها في مسقط سبتمبر المقبل

الإثنين 17 يونيو 2019 03:11 م بتوقيت مسقط

"برو فيجن" اللبنانية للانتاج السينمائي تفتتح أولى فروعها في مسقط سبتمبر المقبل

 

مسقط – الرؤية

وقعت شركة "الاختيار للمشاريع المتكاملة" اتفاقية شراكة مع شركة "برو فيجن" Provision productions للتصوير والإنتاج السينمائي لافتتاح فرع للشركة في العاصمة العمانية مسقط خلال شهر سبتمبر القادم.

ووقع نيابة عن شركة الاختيار للمشاريع المتكاملة فادي زهير الحاج الرئيس التنفيذي للشركة ونيابة عن شركة "برو فيجن" اللبنانية المخرج أحمد فايز نعناعة الرئيس التنفيذي للشركة.

وأعرب فادي الحاج عن سعادته بهذه الشراكة التي أكد أنها سوف تثمر خلال الأشهر القادمة بافتتاح أول فرع لمركز التصوير والإنتاج السينمائي في مسقط وفرع ثانٍ مع بداية عام 2020 القادم في صلالة.

ومن المنتظر أن يقدم فرع "برو فيجن" خدمات جديدة مختصة لمشاريع التطوير العقاري باستخدام تقنية (360 درجة) وكذلك إنتاج أفلام (الورك ثرو) ، بالإضافة إلى تصوير الأعراس والمناسبات وإدارتها .

وأعرب المخرج احمد نعناعة الرئيس التنفيذي لشركة برو فيجن لبنان، عن سروره بهذه الشراكة وبدخول سوق السلطنة كاشفا عن توجه لافتتاح عدة فروع للشركة في عمان، وقال إن هذا الفرع سيكون نقطة لتلبية طلبات التصوير التي نتلقها في دول الخليج العربي وخاصة تقنية 360 درجة، موضحا أن هذه التقنية تساعد المطور والمشتري بدقة لمشاهدة المشاريع خاصة العقارية قيد الإنشاء، وبعد جاهزيتها ومن خلال الكاميرا بكل التفاصيل الدقيقة للمشروع ومن الجوانب المختلفة.

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