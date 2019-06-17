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نجل جمال خاشقجي يغرد عن والده

الإثنين 17 يونيو 2019 02:04 م بتوقيت مسقط

نجل جمال خاشقجي يغرد عن والده

نشر صلاح ابن الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، تغريدة له حول أبيه، هي الأولى منذ الـ10 من أبريل الماضي.

واكتفى نجل خاشقجي بالقول في تغريدته التي تزامنت مع "يوم الأب" العالمي: "جمال خاشقجي.. عيد آباء سعيد"، وهو ما أثار تفاعل المئات من المتعاطفين مع قضية والده.

وكان آخر ما تحدث به نجل خاشقجي في أبريل الماضي، قائلا: "كل من شارك أو له علاقة في جريمة قتل والدي سيقدم للعدالة وينال العقوبة".

وقال في بيان له باسم العائلة نشره على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي أنواع من التسوية بشأن مقتل والدي"، مؤكداً ملاحقة "كل من ارتكب جريمة القتل أو ساهم أو اشترك أو كانت له أية علاقة".

​وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

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