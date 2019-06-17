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سيلفي الملك سلمان وولي عهده يشعل السوشيال ميديا

الإثنين 17 يونيو 2019 02:01 م بتوقيت مسقط

سيلفي الملك سلمان وولي عهده يشعل السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيلفي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وانتشرت الصورة بشكل واسع بين المغردين ووصفوها بـ"أفخم سيلفي".

​وأثنى المغردون على ابتسامه الأمير محمد بن سلمان، التي لا تفارقه رغم مهامه ومشاغله.

وانتشرت الصورة، بعد ساعات من إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حوارا مطولا مع صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد ابن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

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