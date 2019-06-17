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إطلاق خدمة الاستعلام عن الأنشطة والمهن المعمنة إلكترونيا

الإثنين 17 يونيو 2019 01:46 م بتوقيت مسقط

إطلاق خدمة الاستعلام عن الأنشطة والمهن المعمنة إلكترونيا

مسقط - الرؤية

أطلقت وزارة القوى العاملة خدمة الاستعلام عن الانشطة والمهن المعمنة بالموقع الالكتروني للوزارة كمرحلة أولى من مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل،  ويأتي ذلك في اطار مشاركة الوزارة  في برنامج مسرعات الاداء الحكومي الجاري تنفيذه حاليا من قبل وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الفريق المشارك "وتد". وتهدف هذه الخدمة الى التسهيل على اصحاب العمل والمستثمرين على معرفة الانشطة والمهن المحظورة والموقوفة قبل الشروع في تأسيس اعمالهم.

وحول ذلك قالت أصيلة بنت محمد الكلبانية المدير العام المساعد لتقنية المعلومات بوزارة القوى العاملة : هذه الخدمة ستتيح لاصحاب العمل فرصة التعرف على تفاصيل بيانات الحظر سواء للانشطة والمهن مما يساهم في تقليل الخسائر التي قد يتكبدها صاحب العمل في فتح نشاط محظور أو موقوف من الأساس.

وقال سالم بن سعيد الشقصي من فريق وتد المشارك في برنامج مسرعات الاداء الحكومي : أن اطلاق خدمة الاستعلام عن الانشطة والمهن المحظورة والموقوفة يأتي كخطوة أولى لمخرجات برنامج المسرعات ، وتم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة لتفعيل الربط الالكتروني مع وزارة القوى العاملة لبيانات حظر الانشطة والمهن في نظام استثمر بسهولة ونأمل أن تكلل الجهود  بالنجاح في سبيل تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

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