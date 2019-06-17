تحذيرات من ارتفاع الموج على سواحل بحر عمان وبحر العرب

مسقط - الرؤية

تشهد سواحل السلطنة في بحر عمان وبحر العرب ارتفاع موج البحر، حيث وصل ارتفاع موج البحر من 2.5 إلى 3 أمتار، وذلك نتيجة للعاصفة المدارية "فايو" والمتمركزة في وسط بحر العرب ، ومن المحتمل تجاوز وعبور مياه البحر في الخيران والمناطق المنخفضة لحدودها المعتادة في المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، قد أشار إلى أنه لا توجد تأثيرات محتملة على سواحل السلطنة من العاصفة المدارية "فايو" المتمركزة حاليا في وسط بحر العرب.

وتوضح آخر التنبؤات العددية استمرار تحرك العاصفة المدارية باتجاه الشمال إلى الشمال الشرقي وتستمر في الضعف إلى أن تصل السواحل الهندية كمنخفض مداري عميق خلال الـ 24 ساعة القادمة.