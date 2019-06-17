حرب الطفولة

فيصل الحسني | العراق
أنا حلمٌ تلاشى في الزوايا
وطفلٌ لم يدع كسر المرايا
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كؤوس الخوف تشربني صغيراً
فما ابقت بطفلي من بقايا
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فَحَلَ الموت في جسمٍ هزيلٍ
ليبحث في جراحي عن شظايا
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عزفت على كماني الف لحنٍ
ولم يصدر سوى صوت السبايا
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لما ياعُمْرُ يمضغنا حنينٌ
وتسعف في مصيبتنا البلايا
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كأني ما زرعت الحب عمري
فلم أحصد سوى حقد النوايا
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ففي سيناء قافيتي عزاءٌ
وفي حدبائنا كتبت حَكايا
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بحربٍ خلّفت طفلاً عليلاً
وما تركت لهم إلا الرزايا
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فما عرفوا طفولتهم وماتوا
ولم تَترك قبوراً للضحايا
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أُكَلِمُ أرضنا في كل حربِ
سنقتسمُ الممات كما الهدايا
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سترحل هذه الايام يوماً
لتتركنا بمحنتنا عرايا.