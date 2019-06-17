حرب الطفولة



فيصل الحسني | العراق

أنا حلمٌ تلاشى في الزوايا

وطفلٌ لم يدع كسر المرايا

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كؤوس الخوف تشربني صغيراً

فما ابقت بطفلي من بقايا

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فَحَلَ الموت في جسمٍ هزيلٍ

ليبحث في جراحي عن شظايا

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عزفت على كماني الف لحنٍ

ولم يصدر سوى صوت السبايا

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لما ياعُمْرُ يمضغنا حنينٌ

وتسعف في مصيبتنا البلايا

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كأني ما زرعت الحب عمري

فلم أحصد سوى حقد النوايا

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ففي سيناء قافيتي عزاءٌ

وفي حدبائنا كتبت حَكايا

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بحربٍ خلّفت طفلاً عليلاً

وما تركت لهم إلا الرزايا

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فما عرفوا طفولتهم وماتوا

ولم تَترك قبوراً للضحايا

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أُكَلِمُ أرضنا في كل حربِ

سنقتسمُ الممات كما الهدايا

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سترحل هذه الايام يوماً

لتتركنا بمحنتنا عرايا.