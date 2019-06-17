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حرب الطفولة

الإثنين 17 يونيو 2019 09:52 ص بتوقيت مسقط

حرب الطفولة


فيصل الحسني | العراق

أنا حلمٌ تلاشى في الزوايا
وطفلٌ لم يدع كسر المرايا
//
كؤوس الخوف تشربني صغيراً
فما ابقت بطفلي من بقايا
//
فَحَلَ الموت في جسمٍ هزيلٍ
ليبحث في جراحي عن شظايا
//
عزفت على كماني الف لحنٍ
ولم يصدر سوى صوت السبايا
//
لما ياعُمْرُ يمضغنا حنينٌ
وتسعف في مصيبتنا البلايا
//
كأني ما زرعت الحب عمري
فلم أحصد سوى حقد النوايا
//
ففي سيناء قافيتي عزاءٌ
وفي حدبائنا كتبت حَكايا
//
بحربٍ خلّفت طفلاً عليلاً
وما تركت لهم إلا الرزايا
//
فما عرفوا طفولتهم وماتوا
ولم تَترك قبوراً للضحايا
//
أُكَلِمُ أرضنا في كل حربِ
سنقتسمُ الممات كما الهدايا
//
سترحل هذه الايام يوماً
لتتركنا بمحنتنا عرايا.

 

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