الإثنين, 17 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أعطني جناحيكَ يا زوربا

الإثنين 17 يونيو 2019 09:50 ص بتوقيت مسقط

أعطني جناحيكَ يا زوربا


ثامر سعيد | العراق

تلكَ السكاكينُ الصدئةُ في رأسي
ما زالتْ تُجفلُني يا زوربا ..
أنتَ تحلقُ كطائرِ الزُّمّجِ
على رملٍ بضفائرَ سودٍ
تبرئُ جسدَكَ من قيدِ الخطيئةِ
ثم تغني للحبِّ العاري
وأنا أحرسُ من التسوّسِ قصائدي
تحتَ سماءٍ تخبئُ الموتَ
في ملابسِها الداخليةِ .
المائيون مثلي تعطشُ قلوبهُم ولا تجفُّ
فكيفَ تهمسُ لي أن أطفئَ الماءَ
بالماءِ
وأنتَ تقولُ : نهارُ الحياةِ قصيرٌ
وليلُ المدائنِ ما أنفكَ يتربصُ بنا ؟
هل جربتَ مثلي
أيّها الساحرُ الأبديُّ
أن تعشقَ زهرةً
لا تَأرَقُ إلا على أرقِكَ
وحينَ تنعسُ
تعوي الحديقةُ
وتنسى البلابُلُ أغنياتِها
للصباحِ الجديدِ ؟
أيّها المقدودُ من حجارةِ الأولمب
مغضنٌ مثلُها وصلدٌ إلى الأبدِ
لقد شربتَ من ترياقِ اليقينِ
أكثرَ مني
فصارتْ روحُكَ أخفُّ من أحلامِ المراهقاتِ
وأسرعُ من تبادلِ الفصولِ
على الأغصان اليابسة
أما أنا ..
فحينَ رشفتُ القليلَ من خمرتِها
خلعتْ كلُّ المجراتِ رشدَها
فلا تعرفُ المراكبُ
إلى أيِّ نجمٍ تهتدي ؟
من يوقدُ لليلِ ذبالاتِ الكلامِ
دونَ أن تُطفؤها جملةٌ اعتراضيةٌ ؟

أعطني جَناحيكَ أيّها الولدُ الجبليُّ
فأنا مثلُكَ سأغربلُ روحي
فقد مضى من العمرِ ما يكفي
وحانَ الوقتُ كي أتطهَّرَ .
أعطني حَنجرتَكَ الدافئة
تلكَ التي أنشدتْ أغاني المقدونيين
القديمة
ففي صدري غاباتٌ من المواويلِ
وأعشاشٌ تناغي الوردَ بندى السقسقاتِ .
افتحْ صرتَكَ المغبرّةِ بالفحمِ
مثلما تجردُ بوبولينا من مخمَلها برفقٍ
ولنقبض على رائحةِ هذا الليل المخاتلِ
بأوتارِكَ المجنونة
فثمة شعوبٌ من الشياطينِ
أرهقتها المطاميرُ في رأسي
وآن لها أن ترقص .
أعطني حماقاتِكَ كلَّها
كي ننقذَ الحقولَ من خضرتها الرتيبة !

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 مايو 2018

أعطني جناحيكَ يا زوربا

المزيد

11 يوليو 2015

رقصة زوربا

المزيد

28 يونيو 2018

زوربا أيّامِنا!

المزيد

14 أغسطس 2016

"أعطني حريتي .. أطلق يديا"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل جهود صيانة 22 فلجا متأثرة بالأنواء المناخية في وادي بني خالد

المحليات - أخبار

إيران تحتج على اتهامات بريطانيا لها بالضلوع في هجوم الخليج .. والبابا يدعو لضبط النفس

دولي - أخبار

33% من طلبة التعليم العالي و47% من المشتغلين يثقون في كفاية تأهيلهم الدراسي للعمل

المحليات - تعليم

34 منشأة فندقية تستعد لاستقبال موسم الخريف بـ 4115 غرفة و6312 سريرا وبرامج متنوعة

عمان - سياحة عمان

وزير الداخلية يصدر لائحة "الجنسية العمانية".. وإثبات الإقامة القانونية المستمرة شرطا لنيلها

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن العاصفة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة