استعراض تحضيرات السلطنة لاستضافة اجتماع لـ"منظمة الصحة"



مسقط - الرؤية

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بمكتبه صباح أمس، سعادة الدكتورة سفتلانا اكسلرود مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون الأمراض غير المعدية والصحة النفسية، التي تزور السلطنة هذه الأيام.

وجرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية وسبل تطويرها. واستعرض معاليه والضيفة الاستعدادات والتحضيرات المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن استضافة السلطنة للاجتماع السنوي للمديرين ومديري البرامج الوطنيين المعنيين بالأمراض غير السارية، والمنتدى العالمي الثالث للشركاء حول الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها المزمع عقدهما على أرض السلطنة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

وتمّ إقرار الاجتماع من خلال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واعتمد في اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها الثانية والسبعين التي عقدت في مايو الماضي بسويسرا. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الجوانب المختلفة بشأن التصدي لخطر الأمراض غير المعدية من حيث عوامل الخطورة ووضع الاستراتيجيات العالمية لمكافحتها والوقاية منها. وتأمل منظمة الصحة العالمية من خلال الاجتماع والمنتدى العالمي الخروج بتوصيات من شأنها مساعدة الدول في الخروج ببرامج علاجية ووقائية لخفض انتشار الأمراض المزمنة ومضاعفاتها. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارة، وسعادة الدكتورة اكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة.

من جهة أخرى، شاركت سعادة الدكتورة سفتلانا اكسلرود مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون الأمراض غير المعدية والصحة النفسية أمس في الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة للاجتماع السنوي للمديرين ومديري البرامج الوطنيين المعنيين بالأمراض غير السارية.