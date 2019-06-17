الإثنين, 17 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

انطلاق التمرين العماني الإيطالي المشترك "جبل شمس 2"

الإثنين 17 يونيو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

انطلاق التمرين العماني الإيطالي المشترك "جبل شمس 2"

 

مسقط - الرؤية

يشارك الجيش السلطاني العماني في التمرين العماني- الإيطالي المشترك "جبل شمس 2"، والذي يقام على الأراضي الإيطالية خلال الفترة من 16- 28 يونيو الجاري.

وغادرت صباح أمس القوة العمانية المشاركة في التمرين والمتمثلة في عناصر من قوة أمن مسندم التابعة لقطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني متوجهة إلى جمهورية إيطاليا الصديقية  للمشاركة في فعاليات التمرين.

وكان في وداع القوّة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها على متن إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني من قاعدة المصنعة الجوية العميد الركن نصير بن ناصر الجامودي قائد قطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني وعدد من كبار الضباط.

وتهدف مثل هذه التمارين إلى تبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة وهي ضمن الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة التدربية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، كما يأتي هذا التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة.

يُشار إلى أنَّ النسخة السابقة للتمرين العماني- الإيطالي المشترك "جبل شمس 1" أقيمت على أراضي السلطنة في منطقة التمارين التابعة للجيش السلطاني العماني بالجبل الأخضر في عام 2016.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 فبراير 2019

انطلاق التمرين العسكري العماني الإماراتي المشترك

المزيد

04 فبراير 2019

انطلاق التمرين العماني الإماراتي العسكري المشترك "تعاون 2"

المزيد

17 أكتوبر 2018

انطلاق التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك "السيف السريع 3"

المزيد

31 يناير 2019

الجيش السلطاني العماني يشارك في التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون 2)

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل جهود صيانة 22 فلجا متأثرة بالأنواء المناخية في وادي بني خالد

المحليات - أخبار

إيران تحتج على اتهامات بريطانيا لها بالضلوع في هجوم الخليج .. والبابا يدعو لضبط النفس

دولي - أخبار

33% من طلبة التعليم العالي و47% من المشتغلين يثقون في كفاية تأهيلهم الدراسي للعمل

المحليات - تعليم

34 منشأة فندقية تستعد لاستقبال موسم الخريف بـ 4115 غرفة و6312 سريرا وبرامج متنوعة

عمان - سياحة عمان

وزير الداخلية يصدر لائحة "الجنسية العمانية".. وإثبات الإقامة القانونية المستمرة شرطا لنيلها

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن العاصفة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة