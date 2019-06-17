انطلاق التمرين العماني الإيطالي المشترك "جبل شمس 2"

مسقط - الرؤية

يشارك الجيش السلطاني العماني في التمرين العماني- الإيطالي المشترك "جبل شمس 2"، والذي يقام على الأراضي الإيطالية خلال الفترة من 16- 28 يونيو الجاري.

وغادرت صباح أمس القوة العمانية المشاركة في التمرين والمتمثلة في عناصر من قوة أمن مسندم التابعة لقطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني متوجهة إلى جمهورية إيطاليا الصديقية للمشاركة في فعاليات التمرين.

وكان في وداع القوّة المشاركة في التمرين لدى مغادرتها على متن إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني من قاعدة المصنعة الجوية العميد الركن نصير بن ناصر الجامودي قائد قطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني وعدد من كبار الضباط.

وتهدف مثل هذه التمارين إلى تبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة وهي ضمن الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة التدربية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، كما يأتي هذا التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة.

يُشار إلى أنَّ النسخة السابقة للتمرين العماني- الإيطالي المشترك "جبل شمس 1" أقيمت على أراضي السلطنة في منطقة التمارين التابعة للجيش السلطاني العماني بالجبل الأخضر في عام 2016.