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سفير كازاخستان يشيد بالسياسية الخارجية الحكيمة للسلطنة

الإثنين 17 يونيو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

أشاد سعادة محمد علي نجم الدين سفير جمهورية كازاخستان المعين لدى السلطنة بجهود حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وأكّد أنّ سياسة السلطنة الخارجية الحكيمة والمتزنة محل إشادة الجميع.

وقال- في حديث لوكالة الأنباء العمانية- إنّ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في تطور إيجابي ومستمر ويعمل الجانبان على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين، مثمّنًا جهود السلطنة في دعم عمل سفارة جمهورية كازاخستان بمسقط. وأشار إلى أنّ العلاقات الثنائية بين البلدين التي بدأت منذ عقود تلتها زيارات متبادلة على أعلى المستويات تؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، معربًا عن تطلعه في تطوير هذه العلاقات لآفاق أرحب وأوسع. وأوضح سعادته أنّ هناك فرصًا استثمارية لدى الجانبين وجارٍ العمل على تسهيل عمل المستثمرين بين كلا البلدين، مشيرًا إلى أنّ فرص الاستثمار الحالية القائمة بين البلدين لا توازي الإمكانات المتوفرة بينهما. وأكّد السفير العمل على تطوير هذه الاستثمارات لتحقيق الأهداف المرجوة. وذكر سعادته بعض مجالات التعاون القائمة بين السلطنة وجمهورية كازاخستان وتتمثل في الاستثمار والنفط والسياحة والمحاصيل الزراعية وغيرها.

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