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"فاميد الهندسية" تعقد المؤتمر الإستراتيجي السنوي في مسقط

الإثنين 17 يونيو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

"فاميد الهندسية" تعقد المؤتمر الإستراتيجي السنوي في مسقط

مسقط - الرؤية

أقامتْ شركة فاميد للهندسة العالمية -الشركة النمساوية المتخصصة في تشييد وإدارة المستشفيات ومراكز التأهيل، ومركزها الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا- مأدبة عشاء بمنتجع شانجريلا بر الجصة؛ بمُناسبة انعقاد المؤتمر الإستراتيجي السنوي للإدارة التنفيذية للشركة في الشرق الأوسط، وحضرها رجال الأعمال والإدارة التنفيذية لشركة فاميد والمدعوون.

وقال مرتضى بن محمد جواد الجمالاني المؤسس والمستثمر بالمستشفى التخصصي لجراحة العمود الفقري والعظام ومركز التأهيل بصحم: إنَّ شركة فاميد للهندسة فازتْ في مناقصة البناء وتصميم وإدارة أول مشروع للقطاع الخاص في مجال جراحة العمود الفقري والعظام والتأهيل بولاية صحم في محافظة شمال الباطنة، كمرحلة أولى، ثمَّ إنشاء المستشفى الجامعي في المرحلة الثانية، وستقوم الشركة بالمساهمة في رأس مال المستشفى التخصصي ومركز التأهيل.

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