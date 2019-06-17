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تعريف موظفي "التعليم العالي" بنظام "مورد"

الإثنين 17 يونيو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

تعريف موظفي "التعليم العالي" بنظام "مورد"

مسقط - الرؤية

نظَّمت وزارة التعليم العالي -مُمثلة بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية- وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، حلقة تعريفية لنظام مورد لإدارة الموارد البشرية، قدَّمتها الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشية مديرة دائرة نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية.

حضر الحلقة الدكتور عبدالله بن علي الشبلي مدير عام كليات العلوم التطبيقية، ونعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والاحصاء، ومساعدي العمداء للشؤون الأكاديمية المساندة ومديري الشؤون الإدارية والمالية، وعدد من موظفي أقسام الموارد البشرية والشؤون المالية بكليات العلوم التطبيقية. وتناولت الدكتورة فاطمة البلوشية -في عرضها- الخدمات المقدمة عبر نظام مورد؛ منها: إدارة شؤون الموظفين وإدارة الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي، وموازنة الوظائف، والتوظيف، والموافقات الأمنية، وملف الموظف الإلكتروني، وتقييم الأداء الوظيفي، واحتساب الرواتب وتحويلها إلكترونيا إلى البنوك، والأجر الإضافي، والحضور والانصراف والإجازات. بعد ذلك، أتيحت الفرصة للحضور للنقاش وطرح استفساراتهم حول النظام.

وقدَّم الدكتور عبدالله بن علي الشبلي مدير عام كليات العلوم التطبيقية، كلمة موجزة حول الجهود والإجراءات التي قامت بها المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية منذ العام 2014، وحتى العام الحالي، فيما يتعلَّق بتطوير نظام إدارة الموارد البشرية بالكليات، مُبينا أهمية نظام مورد وضرورة قيام المعنيين بتكريس الجهد والوقت لاستكمال الإجراءات وتطبيق النظام.

ويأتي تنفيذ الحلقة التعريفية استكمالا لجهود التنسيق المستمر بين وزارتي التعليم العالي والخدمة المدنية، والتي تكللت بوضع خطة عمل ومسار للخدمات التي يقدمها نظام مورد لكليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق في إنجاز معاملاتها بسهولة وفي وقت أقل.

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