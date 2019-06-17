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"الجمارك" تنظم محاضرة تعريفية حول الضريبة الانتقائية بالتعاون مع "الضرائب"

الإثنين 17 يونيو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"الجمارك" تنظم محاضرة تعريفية حول الضريبة الانتقائية بالتعاون مع "الضرائب"

 

مسقط - الرؤية
نظَّمتْ الإدارة العامة للجمارك محاضرةً حول الضريبة الانتقائية، بالتعاون مع الأمانة العامة للضرائب؛ للتعريف بالضريبة للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين.
وقدَّم عددٌ من المختصين من الأمانة العامة للضرائب شرحا حول أهمية تطبيق هذه الضريبة على السلع الضارة بصحة وسلامة الإنسان والمجتمع والبيئة، وكيفية احتساب الضريبة الانتقائية على سلع محددة، وهي التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، والمشروبات الكحولية بنسبة 100%، ولحوم الخنزير بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.
وقدم المقدم راشد المعمري مدير الإيرادات الجمركية شرحا حول دور الإدارة العامة للجمارك في تحصيل الضريبة الانتقائية على هذا النوع من البضائع عند الاستيراد وفقا لسعر البيع بالتجزئة، مشيرا إلى أنَّ الأمانة العامة للضرائب قامت -وبالتعاون مع الموردين- بتحديد أسعار البيع بالتجزئة لكل صنف من الأصناف المذكورة أعلاه ووفقا لتصنيفاتها واحجامها. ولفت إلى أنَّ هذه القائمة متاحة على موقع الأمانة العامة للضرائب لجميع الموردين والمخلصين الجمركيين، كما ستكون متاحة أيضا على نظام بيان الجمركي.

 

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