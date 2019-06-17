3 برامج تدريبية في "السلامة المرورية"

مسقط - الرؤية

نفَّذ معهد السلامة المرورية برنامجيْن تدريبيين لتأهيل معلمي ومعلمات السياقة، بمشاركة 27 متدرباً ومتدربة من معلمي ومعلمات السياقة.

واشتملَ البرنامجان على المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، كشرح قانون المرور والمهارة في السياقة والتجاوز الآمن والانتقال بين المسارات... وغيرها من الموضوعات التي تؤهلهم لأداء مهامهم.

كما عُقِد بالمعهد -خلال الأسبوع الجاري- برنامج السياقة الوقائية للمركبات الخفيفة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية؛ اشتمل البرنامج على المحاضرات النظرية، كشرح مفهوم السياقة الوقائية. وتضمَّن أيضًا على تطبيقات عملية كالسياقة بالطرقات والمرور بين الحواجز، وكيفية الوقوف بالطريقة الصحيحة في المواقف المخصصة، إضافة للتعامل الأمثل مع بيئة الطريق.