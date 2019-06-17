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افتتاح دورة العمليات الخاصة التأسيسية

الإثنين 17 يونيو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

افتتاح دورة العمليات الخاصة التأسيسية

 

مسقط - الرؤية
افتُتِحتْ بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورة العمليات الخاصة التأسيسية للضباط المرشحين بكلية الشرطة، والتي تهدف لإكساب الملتحقين فيها العديد من المهارات المتعلقة بالعمل الشرطي.
رَعَى افتتاح الدورة العميد سالم بن راشد العلوي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة؛ حيث وجَّه المشاركين لأهمية بذل الجد والاجتهاد والاستفادة الكاملة من برامج وفعاليات الدورة النظرية منها والعملية.
ويحتوي برنامج الدورة على العديد من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية ومهارات الدفاع عن النفس، إضافة للتدرب على قواعد الاقتحام والاشتباك عن قرب وتعلم مهارات الرماية.

 

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