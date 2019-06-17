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ضبط 3 متهمين في قضيتي سرقة بمسقط

الإثنين 17 يونيو 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

ضبط 3 متهمين في قضيتي سرقة بمسقط

مسقط - الرؤية
ألقتْ قيادة شرطة محافظة مسقط القبضَ على ثلاثة متهمين؛ بينهم آسيويان اثنان قاما بعدة قضايا سرقة بطاريات من مركبات، وآسيوي آخر قام بسرقة مبلغ مالي من شقة المجني عليه.. وقد تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

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