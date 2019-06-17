القبض على 355 متسللا.. وترحيل 315 آخرين خلال مايو

مسقط - الرؤية

أسفرتْ الحملات الأمنية في جميع محافظات السلطنة عن ضبط 355 متسللاً من جنسيات مختلفة، خلال شهر مايو الماضي؛ لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، فيما تمَّ ترحيل 315 متسللاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مصدرٌ بشرطة عُمان السلطانية إنَّه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة والجهات المساندة لها لمكافحة ظاهرة التسلل، ورغم النجاح الذي تحقق، إلا أن المشكلة تظل هاجساً بما تشكله من خطر على المجتمع. وأضاف أنَّ تعاون المواطن يُسهم إلى حد كبير في التصدي لهذه الظاهرة؛ وذلك من خلال الاضطلاع بدوره وواجبه في عدم توفير المأوى والعمل للمتسللين أيًّا كانوا، وتحت أية ذريعة، والإبلاغ عنهم.