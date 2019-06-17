استعراض أفكار 43 مشروعا ومبادرة وطنية في "منصة الشباب"

مسقط – الرؤية

تضمن برنامج حفل استعراض مشاريع وأفكار منصة الشباب برؤية عمان 2040 تقديم محاضرة تفاعلية للمهندس خالد المرزوقي من مملكة البحرين الشقيقة، أكد خلالها أهمية الشباب في عملية البناء والتطور والتقدم وقدرته على انتقاء المشاريع المثمرة وطرق عرضها على المستمرين على الصعيدين المحلي والخارجي، مشيرا إلى أهميّة التحول المعرفي في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتقدم التكنولوجي المستمر.

وتطرق المحاضر إلى مرحلة التقييم الموزعة على 3 قاعات، وتشمل مسار الشراكات الحكومية بواقع 17 مشروعاً، ومسار المبادرات الوطنية بواقع 13 مشروعاً، ومسار الشركات الناشئة بواقع 13 مشروعاً.

وتلا ذلك عقد جلسات حوارية بين الشباب وأصحاب العلاقة للتعرّف على المشاريع والأخذ بمشورتهم حول تطوير المشاريع الشبابية وكيفية تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع. كما تضمّن الحفل عرضاً مرئياً حول فكرة المنصة وأهدافها والمراحل التي مرّت بها.

كما شهد الحفل إعلان الأفكار والمشاريع المتأهلة للمرحلة القادمة وهي: مشروع بوابة إلكترونية للتنمية المهنية تهدف لتنمية مهارات موظفي المؤسسات الحكومية ضمن (مسار الشراكات الحكومية)، وفكرة مبادرة وطنية للاقتصاد الأخضر نحو ممارسات مستدامة صديقة للأخضر ضمن (مسار المبادرات الوطنية)، ومشروع منصة إلكترونية تخدم المستثمر عبر تحليل البيانات المفتوحة باستخدام الذكاء الاصطناعي في (مسار الشركات الناشئة).

وهدف الحفل إلى إبراز مهارات الشباب العماني من خلال استعراض أفكارهم ومشاريعهم المتنوعة في 13 مجالاً في مختلف العلوم، ليكون منصة هادفة إلى تبادل الأفكار والمشاريع المستقبلية من خلال طرحها على مجموعات وتقييمها من لجان التحكيم وعرضها على المستثمرين وأصحاب العلاقة. وقد شهدت المنصة مشاركة 400 من الجنسين بين (18-29) سنة، مقسمين بين 63 فريقا، إلى جانب مشاركة الطلبة المبتعثين خارج السلطنة.